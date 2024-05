Pimienta se va entre lágrimas y deja la puerta abierta: «Seguro que nos volveremos a ver»

Kevin Fontecha Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de mayo 2024, 18:30 | Actualizado 18:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Ya es historia de la UD. García Pimienta dijo adiós contra el Alavés después de haber dirigido 105 partidos a Las Palmas. Lo hizo con un empate (1-1) y entre lágrimas. Emocionado hasta las trancas. Manteado. Con ojos vidriosos y mirada sincera. Y lo hizo dejando la puerta abierta por si en un futuro hay reencuentro amarillo: «Seguro que nos volveremos a ver».

No fue capaz de contener sus emociones García Pimienta, con el corazón en la palma de su mano. A pecho descubierto sobre el verde de un recinto de Siete Palmas que no le olvidará. «Estoy muy emocionado. Ha sido una etapa donde se han conseguido cosas muy importantes», confesó el preparador catalán.

«Me lo he dejado todo. Fueron mis decisiones en beneficio del equipo», destacó Pimienta mientras recibió el cariño y el respaldo del club y de la afición. «Ha sido muy fácil poder trabajar aquí. Por eso estoy contento de haber colaborado con estos éxitos», continuó Pimienta, sacando pecho por su esfuerzo y agradecimiento. «Es muy emocionante sentir que te quieren tanto. Seguro que nos volveremos a ver», siguió. «No he hecho ningún personaje. He sido yo mismo», dijo.

Logró todos los objetivos marcados y se va con la conciencia tranquila. «Es cierto que conseguimos cosas importantes. Hemos creado una identidad de juego, que fue ganadora. Es lo que buscaba el club. La promoción de la primera temporada hizo cimientos muy fuertes para el ascenso y la permanencia de esta campaña», afirmó el entrenador que ha dirigido a la UD en los últimos dos años y medio.

«Cuando me contrató Helguera tenía clara mi idea de juego. Quería que la trasladara a la UD Las Palmas. Si los jugadores no quieren esa receta es imposible. Ellos lo han interpretado y se ha visto reflejado cuando las cosas no iban bien. La gente quiere esto y quiere ganar, haciendo buen fútbol. Históricamente siempre la UD Las Palmas ha ofrecido jugones de calle. Es lo que su afición se merece», comentó Pimienta en su adiós definitivo al club amarillo.

«No me imaginaba una despedida de este tipo. La camiseta y el aplauso era normal. Todavía tengo más claro que debo ser honesto con el club. Tengo un amigo con Miguel Ángel Ramírez y le dije que no podía seguir. Si llegase en julio y me viera como antes del partido contra el Cádiz sería injusto. En el futuro si hay buena sintonía nos volveremos a encontrar», concluyó el catalán, que todavía no tiene nada cerrado, según dijo él mismo, con ningún otro club.