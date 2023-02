Pimienta: «Kirian está muy bien, acorta plazos y creo que pronto le veremos de vuelta»

Ganar para salvar el liderato y mantenerse en lo más alto de la tabla clasificatoria. García Pimienta, técnico de la UD Las Palmas, analiza la batalla de este lunes, a partir de las 20.00 horas, en El Plantío ante el aguerrido Burgos, que ya tumbó a los amarillos en el Gran Canaria en la primera vuelta 0-2. Va a tener que hacer las cosas muy bien el cuadro insular si quiere venirse de vuelta a la isla con algo positivo, pues los locales afrontan la cita, por primera vez en meses, fuera de la zona de promoción de ascenso.

« La plantilla está muy bien, ha sido una muy buena semana de entrenamientos. De momento estamos todos bien, de los que estaban disponibles. Sabemos del rival. Es muy duro, la temporada pasada ya hizo muy buena temporada. No engañan a nadie, son muy fieles a su idea. Desde que estoy en Las Palmas, con sus armas, nos han ganado los dos partidos. Es una oportunidad y llevamos tres partidos seguidos ganando, queremos más. Esos tres puntos», halagó al Burgos.

Será, a buen seguro el debut de Loren Morón con la elástica amarilla, que entrará en la convocatoria por primera vez con su nuevo equipo. «Loren y Kaptoum son dos casos diferentes. Loren viene entrenado y eso es una ventaja para nosotros. Está a disposición. Si considero que salga incluso de inicio, está preparado para ello. Kaptoum acabó su preparación en octubre y hacía dos meses que no entrenaba con un grupo, está en ese proceso de pretemporada, adaptándose», aseveró el técnico de la Unión Deportiva.

« El frío en Burgos va a ser para los dos equipos, cuando salgamos allí ya a calentar lo tendremos claro. No nos tiene que condicionar, estamos en invierno y sabemos de todo esto. Estas dos semanas aquí en Gran Canaria tampoco había pasado tanto frío», dijo entre risas en la sala de prensa de Barranco Seco.

«Tenemos que acostumbrarnos a ganar para hacer cosas importantes. Cuando ganas tanto puede parecer que con lo que estás haciendo ya vale, pero hay que ir a más. Hemos sido regulares salvo esas dos derrotas seguidas, Huesca y Burgos. Somos fiables, estamos haciendo bien las cosas. Cada vez sumamos a toda la plantilla. Sabemos que vamos a un campo complicado y será exigente el partido. Se están jugando la promoción, donde han estado toda la temporada. Seguro que no van a querer salir de ahí. Los cuesta mucho ganarles, todo hay que decirlo. No siempre se puede vencer, pero debemos mantener la intención de la racha de resultados», comentó Pimienta.

«Yo he visto lo que ha hecho el Burgos toda la temporada, pero cada encuentro es diferente. Debemos ser fieles a nuestra idea, ahora más que nunca. Si queremos adaptarnos a su estilo, no va a ir bien. Estamos donde estamos por cómo somos. Ellos tienen sus fortalezas y las tenemos en cuenta, pero tenemos que llevar nosotros la iniciativa y ser nuestra mejor versión», aclaró.

«Los dos partidos que he jugado ante el Burgos han sido en el Gran Canaria, en su casa serán algo diferentes. Ellos creen en su fútbol. Nosotros en la primera vuelta hicimos un buen partido, concedieron pocas ocasiones pero las que tuvimos fueron claras. Debemos estar más concentrados para aprovechar cuando ellos se equivoquen. Los equipos que son tan sólidos, si no se aprovechan las ocasiones, salen reforzados. Hay que ser valientes en Burgos», insistió sobre el próximo rival.

«El Burgos querrá esos tres puntos para engancharse de nuevo arriba. No sé qué van a hacer, solo tengo claro lo que vamos a hacer nosotros con y sin balón, que el encuentro transcurra por donde queremos nosotros. No me preocupa ganarle al Burgos. Como lo de que seamos mejor equipo como visitante que como local. Si se consigue el objetivo al final del curso, todo eso da igual», indicó Pimienta.

« Kirian está muy bien, hace todo lo que hace el equipo y cada día está más en forma. Lo difícil es ponerse con el grupo. Kirian está en ese proceso, acorta plazos y está muy cerca. Participó el otro día en un amistoso de 45 minutos contra Las Palmas Atlético y cuando acabó me dijo que todavía le faltaba un poquito, pero va bien y cada vez le veo mejor. No queremos prisas, pero creo que dentro de poco le vamos a ver de vuelta», expuso sobre la situación de Kirian Rodríguez.

«Tenemos los puntos que tenemos. La clasificación la miraré cuando queden cinco jornadas. Para ver dónde estamos y qué podemos hacer. Quedan muchos partidos. Pase lo que pase en Burgos luego nos mediremos al Lugo aquí. Ya veremos a dónde podemos llegar cuando quede menos», afirmó García Pimienta.

« Marvin ha tenido las desgracias de las lesiones. Las molestias que le han hecho parar. Tiene 22 años y debe ser un jugador importantísimo. Ha pasado del filial del Madrid a jugar en Las Palmas, es algo importante. Sus últimos partidos han sido buenos. Debe seguir progresando para que, dentro de poco, sea un jugador muy importante con más minutos de juego», concluyó el preparador amarillo.