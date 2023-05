Pimienta no descarta a Kirian de inicio: «Es un caradura y un ejemplo de superación»

La hora de las tortas. La UD intentará asaltar purúa para cazar al Eibar y meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo. El empate entre Alavés y Granada hace que Las Palmas dependa de sí mismo para introducirse, de nuevo, en la puja por una de las dos plazas que dan acceso de manera directa a la máxima categoría del fútbol español. Y García Pimienta, pese a las bajas, algunas de ellas delicadas, tiene claro que es el partido más importante hasta el momento.

No será fácil, pues el Eibar solo ha caído una vez en sus dominios y viene tras una racha tormentosa, que debe revertir ya. «Llevaba tiempo diciendo que me gustaría, cuando llegase a las tres últimas jornadas, ver a qué podíamos aspirar. Quedan cuatro, jugamos en casa del líder y si ganamos, dependemos de nosotros mismos. Será difícil, pero si vencemos allí, podremos pelear estas tres últimas jornadas por el ascenso. Ellos querrán ganar y tienen argumentos para ellos. Es un partidazo, donde hay que dar un golpe sobre la mesa. Los jugadores están convencidos y nuestra afición se merece que dependamos de nosotros», analizó el técnico catalán.

«El otro día, en ningún caso ha habido actitud de los jugadores, sí se vio una mejora. Trasladamos el buen juego a ocasiones claras. Si jugamos bien y no creamos ocasiones, como en Levante, puede incluso perder. En Zaragoza dimos un paso adelante y fuimos a por el encuentro desde el principio. Dimos esa mejora que debemos mostrar de aquí al final. No hubo nunca falta de actitud, pero jugando como en Zaragoza, estaremos cerca de ganar los partidos. Serán exigentes», comentó en relación al paso adelante del grupo en Zaragoza.

«Me encantó el partido de Kirian, desde que llegué fue importante, era el jugador ideal para jugar con nosotros y se lo ganó él. Su baja fue muy importante, de las más importantes. Pero lo principal es que ya está haciendo vida normal después de la enfermedad. El curso pasado hubo dos jugadores por encima del resto: Kirian y Viera. Yo no lo veía todavía para ayudarnos al cien por cien, pero el otro día sí. Y mostró su calidad. Sin volvernos locos, está para más. Es un éxito rotundo que Kirian vuelva a ser un jugador de la categoría», indicó sobre Kirian.

«Técnicamente es muy bueno, tiene personalidad, chut, siente los colores y es un caradura sobre el terreno de juego. Cuando uno quiere, como es su caso, con la prueba de superación, peleando durante cuatro meses para ser un jugador más, puesto que él mismo dijo que no quería minutos por pena, puede. Para mí y para todo el equipo es un jugador importantísimo», halagó al tinerfeño.

«Nos alegramos por Florin, ha hecho un esfuerzo importante para estar, porque podía haberse perdido toda la temporada. Tocó madera porque estará con el equipo. Nos genera energía positiva en la delantera», dijo sobre el estado de Andone y la enfermería. «Pelearemos para que Curbelo también pueda estar», añadió. «Sidnei, Fabio y Nuke no llegan», siguió. Además, puso a Vitolo, por «unas molestias en la rodilla» como duda.

«La renovación no me va a quitar ni un minuto. Ojalá esté aquí mucho tiempo porque eso sería una grata noticia. Es un tema que no me descentra. Cuando esto acabe, tomaremos una decisión. Si pienso en mí, no pienso en Eibar, Cartagena o Alavés. El guiño del club hace mucho tiempo que está, yo me siento muy valorado», insistió sobre su renovación.

«Tengo cero dudas de que el Levante va a salir a ganar el partido, pero el fútbol es caprichoso. También confío en que lo haga el Tenerife», expuso sobre el encuentro en el Heliodoro Rodríguez López.

«Lo primero que le digo a los jugadores es que nos hemos ganado el hecho de estar aquí, que tenemos una identidad y que si jugamos como el inicio de temporada, podremos ganar los partidos. Que hay que acabar y rubricar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Y que después de cada partido y mirarnos a la cara. Será difícil, pero si ganamos le quitamos el golaveraje al Eibar y les pasamos», definió.

«Jonathan Viera es el mejor y en estos cuatro partidos lo va a demostrar. Todos van a ver quién es», «Me preocupa por ellos, por los delanteros, que no marquen goles, porque trabajan mucho, pero yo veo que ellos quieren y que tienen calidad. Queda poco, pero con su personalidad y calidad estoy muy tranquilo por ellos», concluyó García Pimienta en sala de prensa.