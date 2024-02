Pimienta: «Somos conscientes de lo que se juega el Granada»

«Somos conscientes de las necesidades del Granada», así de claro fue el entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, a la hora de tomar la palabra en la rueda de prensa previa al partido de este sábado, 15.15 horas, frente al Granada en El Nuevo Los Cármenes.

El míster de los amarillos augura un partido muy difícil: «Recuerdo el choque de la primera vuelta aquí que ganamos con muchísimo sufrimiento. Además, fue nuestra primera victoria en Primera».

«El Granada es un equipo con mucha calidad, con jugadores de muy buen nivel. Cuando empiezas mal cuesta salir luego de esta dinámica. El Granada se ha reforzado mucho y bien en el mercado de invierno y tiene un entrenador que apuesta por jugadores de calidad. Está en una situación complicada, pero tiene la salvación relativamente cerca y queda muchos encuentros por disputar«, dijo sobre el rival de la UD Las Palmas.

Cuestionado por la vuelta de Saúl Coco, reconoció que llegó ayer pero está bien. «Es cierto que desde el partido donde Guinea quedó eliminada no se ha entrenado y viene de un viaje muy largo, pero Coco es fiable, tiene muchas ganas de jugar y seguir demostrando. Le he dicho que no se esfuerce si hay dudas, que no se lesione. Me dijo que está bien«.

Con respecto al último triunfo de la UD en Los Cármenes, hace ya 39 años, dijo: «Estaría muy bien romper la racha de partidos sin ganar en Granada. Las estadísticas están para romperse, para bueno y lo malo. Sería algo bueno conseguir una victoria allí después de tantos años. Pero hemos de ser realistas, porque el Granada tiene mucho nivel«.