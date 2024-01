Pimienta: «Manu Fuster es muy bueno, pero no soy optimista con su fichaje»

Sigue el ritmo en Primera División y lo hace con otro encuentro complejo para los intereses de una UD Las Palmas que visitará este sábado, desde las 13.00 horas, al Rayo Vallecano. La victoria de la pasada jornada contra el Villarreal aportó cierta serenidad a un grupo que ya contaba con la tranquilidad suficiente que otorgaba la tabla clasificatoria pero que había encajado tres partidos seguidos perdidos. Con todo, los amarillos tratarán de sacar algo positivo en Vallecas.

Será una batalla complicada, así lo tiene claro el vestuario y también un García Pimienta que pide ir con todo. «El Rayo, después del cambio de entrenador, con Iraola, no era fácil, y ahora con Francisco, ha sabido incluir su estilo. Tienen jugadores experimentados, no tienen buena racha en Vallecas, pero fuera ganan, como a nosotros en la primera vuelta. Son trabajadores y solidarios. Saben jugar de forma directa pero también asociativa. La grada está muy cerca y el público aprieta más. Es un equipo que me gusta y que reservó jugadores en Copa, yo hubiese hecho lo mismo. Debemos competir y luchar mucho. Será exigente. Estoy convencido de que competiremos el partido», definió el preparador catalán.

«El equipo está haciendo una temporada increíble. No tenía ninguna duda con Mika. Sabía que se iba a adaptar a la forma de jugar de la UD y al grupo humano que tenemos aquí. Cuando las cosas van bien a nivel de resultados, todo es mejor. Está en proceso de aprendizaje y debe seguir mejorando en el día a día», indicó sobre Mika Mármol, en la prelista del las Olimpiadas.

Rueda de prensa completa. Cober

«Manu Fuster es muy bueno. No veo Segunda División ahora mismo, excepto los partidos de Copa que me han ido tocando. Pertenece a otro equipo y si el club puede hacer ese dispendio económico, nos ayudaría», aclaró sobre el interés de Las Palmas por Manu Fuster, del Albacete.

«No lo conozco, solo lo he visto jugar. Cuando intentas firmar un jugador lo haces con la intención de acertar. Pero es del Albacete y dudo que deje salir a un jugador tan importante porque se juega mucho. Yo no soy optimista, eso lo digo», añadió.

«Cuando acabo los partidos, saludo a todos. Noto que los rivales me dicen, míster, felicidades por la temporada y cómo lo estáis haciendo. Me dicen que es muy difícil que un recién ascendido con este presupuesto pueda rendir a este excelente nivel. Nos hemos ganado el respeto. No es fácil ganar», continuó el mandamás del banquillo en relación al buen hacer de la UD.

«Nuke no ha venido a decirme que se quiera marchar. Es verdad que está teniendo pocos minutos. Pero fue importante la temporada pasada. Siempre suma. Es el capitán en este momento. Es muy bueno, tiene cartel, sobre todo en Segunda, y entiendo que haya equipos que le quieran. Si le llega una oferta y me pide irse, no podría decirle que no. Pero yo quiero que se quede», dejó claro sobre Mfulu.

«Juanma lleva toda la temporada con nosotros. Yo no tenía ninguna duda de su aportación. No por el gol, sino por el partido que hizo y por los delanteros que tenía delante. Los jugadores saben que yo intento ser lo más justo posible. Aquí juega el que lo merece y el que lo demuestra», indicó García Pimienta en sala de prensa. En tanto en cuanto a Eric Curbelo dijo que «no está con el grupo y sigue lesionado», al mismo tiempo que casi descarta a Julián Araujo para el encuentro.

«Yo no creo que cambie nada. El club ha presentado otro recurso y veremos, pero dudo que cambie nada. Era roja, pero cuatro partidos me parece una sanción desproporcionada», atizó. «Tiene méritos defender tan lejos de la portería. Mis jugadores creen en esa manera. Si estamos lejos, nos generan menos. En alguna ocasión alguien se presentará solo ante Valles y marcará, pero esta es una de nuestras señas de identidad. Arriesgamos y defensivamente competimos como el que más», afirmó el técnico.

Sobre la posibilidad de entrenar al FC Barcelona en algún momento, fue tajante:«No se me pasa por la cabeza entrenar al Barça en estos momentos. Aquí se vino para ascender, se pudo hacer en la segunda temporada. Ahora el objetivo es mantenerse en la categoría. Si lo hago, habré dado un paso adelante como entrenador. Lo que venga luego, ya se verá».