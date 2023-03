Pimienta: «No hemos sido la UD»

«Hoy no hemos sido la UD Las Palmas». Con esta crudeza se manifestó García Pimienta tras el 4-1 ante el CD Tenerife. «Ha sido un día muy duro, pero es el momento de creer en estos jugadores«, añadió el técnico catalán.

«Es sencillo valorar el partido. Hoy el Tenerife fue mejor que nosotros. Ha sido mucho más intenso cuando tenía el balón. Y nosotros no estuvimos bien sin el balón. Tuvo la gran fortuna de llegar dos veces y marcar, situándose en el minuto 4 con un 2-0. Pero hoy no hemos estado bien», insistió.

Y ahondó en las críticas a lo que vio en el campo: «Nos han ganado los duelos, las segundas acciones. Y cuando tuvimos el balón en la primera parte no fuimos participativos, no estábamos bien situados ni dábamos cuatro pases. Y al final hemos perdido un poco nuestra identidad».

Cuestionado por la decepción que hay en los seguidores amarillos, indicó: «Me sabe muy mal por toda la afición. Por supuesto pido disculpas en nombre de toda la plantilla. Por desgracia estas cosas pasan. Por un partido que no hemos estado bien, no vamos a tirar la toalla ni mucho menos»

«Creo que no ha sido un tema de actitud. Ellos salieron mucho más fuertes y han ganado duelos. Lo que más me quedo es que no fuimos nosotros con balón cuando lo hemos tenido. No tuvimos fluidez o personalidad para que generar», finalizó.