Pimienta: «Si no estamos al 100% Osasuna nos va a aplastar»

El entrenador de la UD Las Palmas, García Pimienta, se mostró sonriente en la rueda de prensa previa al choque frente a Osasuna tras la victoria ante el Atlético. Lo cierto es que se presenta un duro duelo para dar un golpe sobre la mesa, los amarillos buscarán este sábado (17.30 horas) en El Sadar conseguir la tercera victoria consecutiva a domicilio.

Pimienta quiso poner en valor el esfuerzo de sus hombres el pasado viernes frente a los colchoneros: «Los chicos hicieron un partido magnífico. Les doy un diez. Estuvimos siempre muy concentrados. Aunque tuvimos una pizca de suerte. Con el partido con 0-0, Riquelme se queda solo ante Valles y la desvía con la pierna. Era clarísima. Con el 1-0, Riquelme vuelve a tener otra ocasión y la envía al palo. En otra jugada se queda de nuevo solo ante Valles y lanza alto. Y tras el gol de Morata, él mismo vuelve a tirar al poste. Es decir, que haciendo un partido de diez podríamos haber perdido frente al Atlético de Madrid», añadió.

Cuestionado por el rival, dijo sobre el Osasuna de Jagoba: «Si mañana contra el Osasuna pensamos que uno puede ir a la selección, que el entrenador tiene la racha, que tenemos el portero menos goleado, etc, nos van a aplastar. Es un equipo que mete una intensidad, que juega en su estadio con su afición, pero si no jugamos como contra el Atlético o la Real Sociedad, el Osasuna nos va a aplastar. Esa es la mentalidad con la que debemos salir mañana».

Queremos el balón y el perfil de jugadores asociativos. No podemos regalar situaciones a un rival que nos va a apretar. Priorizamos que Osasuna genere peligro por sus méritos, no por nuestros errores. Asumiremos riesgos, pero sabiendo elegir el momento justo para saber cuándo podemos jugar el balón en corto y cuando no».

«Sandro está entrenando bien. Tiene buenas sensaciones y estoy pensando en convocarlo o no. Espero que estén todos disponibles». Por otro lado, «dije que no hablaría más de Jonathan Viera. Si el presidente lo hace, no tengo problemas», explicó sobre Sandro y el culebrón Viera, que en palabras de Miguel Ángel Ramírez, parece haber terminado.

Además, no quiso olvidarse del nivel exhibido por Javi Muñoz. «Lo conocemos perfectamente; es un jugador brutal. Cuando Helguera me propuso su fichaje, le dije que con los ojos cerrados. No solo lo que aporta con balón, sino también sin balón, por ejemplo la presión que hace en el segundo gol es brutal. Nos va a ayudar muchísimo. Me alegro por él; empezó jugando, salió del once y ha aprovechado su nueva oportunidad».