Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portada del suplemento especial de la UD, disponible este viernes con CANARIAS7. C7

No te pierdas el suplemento de CANARIAS7 «De Segunda, pero con alma de Primera»

Una entrega especial que contará con dieciséis páginas repasando la nueva temporada de Las Palmas

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:44

La UD Las Palmas comienza esta nueva temporada en Segunda División y desde CANARIAS7 lanzamos un suplemento especial llamado «De Segunda, pero con alma de Primera». Estará disponible a partir de este próximo viernes 15 de agosto.

El nuevo proyecto de Luis García, la gran apuesta por Jeremía Recoba, los grandes rivales por el ascenso, o el gran número de abonados, son algunos de los temas que se pueden encontrar recogidos en este despliegue del periódico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un menor en Fuerteventura por asaltar y agredir a mujeres en hoteles de Costa Calma
  2. 2 A prisión 5 de los detenidos en la operación antidroga de Molino de Viento
  3. 3 El vuelco de un tráiler en el muelle genera atascos en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 Ramírez confirma el fichaje de Lukovic y juega al despiste con la rescisión de Jaime Mata
  5. 5 El Cabildo traslada a las policías locales el presunto intrusismo del taxi en Gando
  6. 6 Convocan huelga indefinida en los servicios de atención a las emergencias en Canarias
  7. 7 Se viraliza un vídeo del diputado de Nueva Canarias Yoné Caraballo
  8. 8 PP-AV se personará como acusación en la causa por la muerte de Miguel en su furgón
  9. 9 El calor mata en Canarias a cinco personas en lo que llevamos de agosto
  10. 10 La viñeta de Morgan de este jueves 14 de agosto

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 No te pierdas el suplemento de CANARIAS7 «De Segunda, pero con alma de Primera»

No te pierdas el suplemento de CANARIAS7 «De Segunda, pero con alma de Primera»