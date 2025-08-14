No te pierdas el suplemento de CANARIAS7 «De Segunda, pero con alma de Primera»
Una entrega especial que contará con dieciséis páginas repasando la nueva temporada de Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 14 de agosto 2025, 11:44
La UD Las Palmas comienza esta nueva temporada en Segunda División y desde CANARIAS7 lanzamos un suplemento especial llamado «De Segunda, pero con alma de Primera». Estará disponible a partir de este próximo viernes 15 de agosto.
El nuevo proyecto de Luis García, la gran apuesta por Jeremía Recoba, los grandes rivales por el ascenso, o el gran número de abonados, son algunos de los temas que se pueden encontrar recogidos en este despliegue del periódico.
