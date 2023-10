Un penalti termina con la imbatibilidad del Gran Canaria (0-1)

La UD llegaba al Gran Canaria con la baja de Jonathan Viera por decisión técnica de García Pimienta. Con un recinto de Siete Palmas con una buena entrada, 24.548 espectadores se dieron cita con el equipo de su tierra. Se enfrentaban dos equipos con estilos de juegos antagónicos. Pero si hay algo que tienen en común es ser cuadros con un carácter definido y estilo propio, ambos atractivos. Sin embargo, fue el Rayo el que se llevó el gato al agua con un penalti en el minuto 90.

El partido comenzaba con balón para unos pupilos de García Pimienta que salieron del túnel de vestuarios asustando al rival a través de jugadas combinativas por mediación de Kirian y Pejiño. En el minuto dos de encuentro, y ante la presión de los locales, una falta casi desde propio campo, el central francés Lejeune intentó sorprender a Valles pero su intento no fue fructuoso. Acto seguido, la UD respondería con un buen remate de Saúl Coco tras una asistencia de Munir con previo amago a Isi Palazón.

Apenas se llegaba al minuto 11 y la UD ya había probado a Dimitrievski en tres ocasiones. La UD lo intentaba a través de una foia seca made in Saúl Coco y Pejiño con un disparo flojito que se dirigía a las manos del cancerbero rayista. La UD demostraba que era claro dueño y señor de los primeros compases del encuentro con argumentos. Pero el equipo de Francisco esperaba su momento para salir al contragolpe. Los visitantes tenían claro su plan de juego, los automatismos para que los hombres de segunda línea corran al espacio era un tópico en los partidos del Rayo y hoy no iba a ser menos. Álvaro García intentaba ganarle en carrera a un Álex Suárez que no se siente tan cómodo en banda como de central en la zaga pero que responde y cumple con su labor tal y como le pide García Pimienta.

Sin embargo, llegaría el buen momento del Rayo gracias a sus oportunidades de gol, hasta en tres ocasiones lo probaron los madrileños. Pathé Ciss desde lejos se marcó un derechazo que se fue directamente al palo. Saúl Coco fue providencial en el rechace para evitar el gol de Valentín. Apenas un minuto más tarde, Raúl De Tomás estuvo a punto de inaugurar el marcador con un zurdazo tras una jugada ensayada puesta en sus botas por Isi desde el rincón de la bandera.

Se llegaba a la primera media hora de juego con más ocasiones para los visitantes. Sin embargo, en el minuto 32, una jugada polémica tras un posible juego peligroso de Javi Muñoz sobre Óscar Valentín, el colegiado decreta pena máxima favorable a la UD Las Palmas por mano clara de Aridane, quien era abucheado por cada balón que pasaba por sus botas.

Munir asume galones, pero el marroquí no consigue meter ni penaltis. Le adivinó el portero de Macedonia del Norte a la perfección. Oportunidad clara desperdiciada por los amarillos. Los últimos minutos de los primeros cuarenta y cinco minutos fueron del equipo rayista que iba arriba con todo, inquietando la meta de Valles. Al intermedio, se llegaba con resultado inicial de empate a cero.

Tras el paso por vestuarios, Pimienta agita el banquillo y realiza una permuta. Cambia a Coco, que estaba amonestado, e incorporó sobre el verde a Julián Araujo. Empezaban los de Pimienta con ahínco sobre la meta de Dimitrievski pero sin inquietar en demasía al portero. En el minuto 55 lo intentaría nuevamente en el juego aéreo el Rayo con un cabezazo de Lejeune al que responde a las mil maravillas Valles, salvando el 0-1. El entrenador catalán quería aire fresco en el campo dando entrada a Perrone y Marvin sustituyendo a Enzo y Pejiño.

Las Palmas quería más pero la defensa sólida y sin fisuras del Rayo privaba a los amarillos de generar peligro sobre su meta. Seguía lloviendo en el Gran Canaria pero la parroquia grancanaria sonreía y se ponía en pie para recibir a Alberto Moleiro, que cumplía su sueño de debutar en la élite. Muchas esperanzas puestas en el jugador tinerfeño. En el minuto 73 ya demostraba de lo que era capaz, con un cambio de ritmo y desparpajo se zafó de dos rivales, generando una ocasión sobre la meta de Dimitrievski. El balón pasó por el medio del área pequeña pero nadie llegó a empujarla.

El partido agonizaba y la UD no era capaz de meterle mano al Rayo. El arreón final, con el cuadro visitante replegado, propició peligro a la contra sobre la meta de Valles. Y en el minuto 89, al borde del final, Álex Suárez comete penalti que transforma Bebé. La UD sucumbe en casa por vez primera esta temporada.