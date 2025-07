Kevin Fontecha Pérez Marbella (enviado especial) Sábado, 26 de julio 2025, 10:40 Comenta Compartir

Tímido, sereno y normal. Descalzo, a la sombra, cogiendo aliento tras otro exigente entrenamiento en Marbella y sentado en un banco al que se agarra antes de la entrevista. Viti, repleto de tatuajes que adornan su piel, prefiere correr a responder preguntas. Su figura sobresalió la campaña pasada pese al descenso y fue por su buen hacer. Nunca escatimó sudor y luchó hasta el último aliento. Una bala en la banda derecha de la UD, sumando siempre tanto en defensa como en ataque, partiéndose el lomo y dándolo todo por un escudo que hizo suyo. Las Palmas bajó y su Oviedo ascendió. Cosas de la vida. Así lo quiso un destino que siempre suele escribirse en carne viva.

–Segunda pretemporada ya en la UD. La anterior fue con Luis Carrión, al que conocía bien. Pero en medio estuvo Diego Martínez. ¿En qué ha cambiado la cosa conLuis García Fernández?

–Está siendo muy diferente, cada entrenador es un mundo. A diferencia de Diego Martínez, Luis García ha llegado con una nueva idea que el grupo ha acogido muy bien, con un estilo que se identifica el equipo. Veo a todo el grupo muy ilusionado con su idea. Poco a poco vamos cogiendo los automatismos que nos exige. De la temporada anterior a esta estoy viendo muchos cambios, pero haremos lo que nos pida el míster. Siempre con ilusión. Es un poco 'durita', porque hay que coger la forma (sonríe). Pero el balón está siendo el protagonista y eso se agradece.

–Una de las notas positivas la campaña pasada, pese al descenso, fue su regularidad. Su fichaje dejó algunas dudas, pero habló en el campo y la afición acabó rendida a usted.

–Cuando das el paso de Segunda a Primera no sabes muy bien cómo ni qué te vas a encontrar. Uno siempre tiene... no sé. Yo sí que creía en mí mismo. Sabía que podía jugar en Primera. Es cierto que al principio me costó algo adaptarme al cambio. Llegar a la isla... Yo no había salido nunca de Oviedo. Me costó un poco más, pero los compañeros me acogieron muy bien y poco a poco me fui encontrando muy bien también dentro del campo. Soy un jugador que intenta darlo todo siempre. En líneas generales creo que sí fui regular el año pasado, más o menos pude hacer una gran temporada.

–Salir del Oviedo fue una decisión complicada. Ahora resulta que Las Palmas baja y el Oviedo asciende a Primera.

–Yo me alegro mucho por el Oviedo. Tuve la mala suerte de no poder conseguir ese ansiado ascenso, joder, yo siempre lo soñé. Con el equipo de tu casa... Me hacía mucha ilusión. Pero me alegro por todos esos compañeros con los que compartí tantos años. También por los trabajadores del club y por toda la gente de Oviedo, que allá donde voy siempre me da mucho cariño. Lo celebré ahí con ellos.

–Hay medios que aseguran que ha pedido salir de la UD en este mercado de fichajes. ¿Qué hay de cierto en esto?

–Que yo sepa, estoy centrado en hacer la mejor pretemporada, en coger la forma y en adaptarme lo más rápido posible a lo que pide el míster. Al final, en estos mercados siempre es normal que te pongan en un equipo u otro. Eso no depende de mí. Lo que depende de mí es estar centrado y en las mejores condiciones posibles al comienzo de Liga.

–¿No se ha reunido entonces con Luis Helguera para hablar de una salida del club entonces?

–¿Que he pedido salir de la UD? Que yo sepa, no.

–Seguirá entonces Viti Rozada como amarillo en la temporada 2025-26.

–Sí, en principio sí. En el mundo del fútbol nunca se sabe, pero yo cuento con eso.

–Han llegado ya muchos fichajes. Muchos jóvenes, sobre todo. ¿Cómo los está viendo y en qué pueden ayudar a Las Palmas?

–Son chavales que pueden dar ese plus de querer trabajar, de querer ganarse el puesto. Nosotros siempre le abrimos la puerta al que venga para aportar su granito de arena.

–¿Y qué espera del nuevo curso? Haber bajado de Primera a Segunda no te garantiza nada. El ejemplo del Mirandés peleando el ascenso la campaña pasada es esclarecedor.

–Hay muchos casos de equipos que bajan de Primera a Segunda, con una plantilla extraordinaria y nada. La Segunda es una Liga muy igualada en la que todos los equipos sueña con el ascenso. Con el escudo no se gana a nadie. Debemos tener humildad para pelear subir, hacer lo que nos pida el míster e intentar jugar partido a partido, para sumar los tres puntos en cada jornada.

–¿Se parece más Luis García a Carrión que a Diego Martínez?

–Sí, sí, claro. Luis viene con la idea de tener mucho balón. De ser protagonistas en el juego. Con Diego estábamos en una situación diferente y optó por otra cosa. Pero el míster se adapta más al tipo de jugadores que tiene. Y dentro del equipo sabemos que vamos a disfrutar de esta temporada con el balón.

–¿Qué errores del pasado no se deben cometer si se quiere aspirar a volver a la élite?

–Es muy difícil analizar uno a uno ahora. En general creo que se hicieron bastantes cosas mal. Cuando desciendes, quieras o no, es porque lo merecía el equipo. Pero eso ya ha pasado. Ahora debemos estar centrados y coger la idea del entrenador, para empezar una nueva etapa con ilusión y cerrar ya la anterior.

–¿Con qué se queda de la temporada anterior?

–La Primera División es una competición muy dura, en la que si cometes cualquier tipo de error lo acabas pagando. En Segunda los puedes cometer, pero igual no hay tanta efectividad como en Primera División, donde tienes que estar mucho más concentrado. Estar muy metido en las vigilancias defensivas, en pases... Si te roban en línea defensiva no tienes posibilidades.

–Se fueron muchos puntos del Estadio de Gran Canaria. Este año será importantísimo recuperar ese fortín si se quiere aspirar a subir de nuevo de categoría. ¿Es una consigna?

–Por supuesto, fue uno de los déficit del año pasado. Dentro de casa no conseguíamos las victorias que nos hubieran dado un plus de ilusión. También para la afición, que es evidente que la grada necesita que les des para que estén ahí. Y sí que es verdad que este año tenemos que hacernos fuertes y animar a la gente. Encontrar ese plus que nos faltó la temporada pasada.

–La afición, a pesar del descenso, ha respondido. Son más de 21.000 abonados. ¿Qué mensaje llega al vestuario después de tremenda reacción de los seguidores amarillos?

–Es una motivación. Es una afición muy especial. El año pasado no hicimos la mejor de las temporadas, descendemos... y aun así, en Segunda, la afición responde. Estamos muy agradecidos. Desde que llegué aquí al club, el año pasado, siempre he sentido el cariño de la afición. Los canarios son espectaculares, son muy familiares.

–¿Ycómo es Viti Rozada fuera del fútbol?

–Te diría que un chaval muy normal. No tengo ningún tipo de lujos. Intento ser lo más normal posible. Me educaron así. Soy un chico normal. Trabajo duro dentro del campo y fuera soy un chaval cualquier.

–¿Qué es lo que más le gusta de Gran Canaria?

–Hay muchos sitios que me gustan, no sabría elegir uno en especial. Como me gusta la tranquilidad, suelo ir mucho a pasear. Si me pongo a pensar algo... Si tuviese que dividir la isla en dos, me gusta más todo lo que es la parte norte. Sé que el sur es más turístico, pero me quedo con el norte. Me gusta mucho. Todo tiene su encanto. También me encanta el interior de Gran Canaria. Habrá gente a la que le guste más el sur (ríe).

–No se ha dicho abiertamente que el objetivo es el ascenso, pero esa es la idea de todos. ¿Qué mensaje le trasladaría a la afición grancanaria?

–Siempre debemos ser autocríticos y pensar en grande, pero debemos ser cautos porque sabemos la Segunda División es muy dura e ir sumando poco a poco las victorias. Partido a partido. El futuro ya se verá.

–La regularidad será clave en una Liga tan compleja.

–Al final, en esta categoría, vayas donde vayas, te vas a encontrar con equipos que son muy duros. Así que tendremos que ser regulares, tanto fuera como dentro de casa.