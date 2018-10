Parras: «Jiménez confía en mí y me pide paciencia»

«Es un gran técnico, muy cercano, me habla mucho y me dice que tenga mucha paciencia, porque él también fue jugador y vivió esto. Está contento con mi trabajo y yo con la manera en que se dirige hacia mí y la confianza que me aporta, así que cuando él crea que tenga que jugar, intentaré aprovechar la oportunidad», ha dicho.

Parras ha insistido en que llegar al primer equipo era su «sueño», y acepta que no haya tenido opciones de jugar por dos factores: porque es «muy joven» -cumplirá 23 años en noviembre-, y porque la Unión Deportiva tiene, a su juicio, el mejor conjunto de la categoría.

«Se ha hecho un equipo ganador, para volver a Primera. Los canarios somos muy buenos, pero también los que han venido de fuera aportan mucha calidad. Este es el mejor equipo de Segunda y no se puede apostar tanto por jugadores tan jóvenes. Han decidido esto y me parece perfecto», ha explicado.

El defensa isleño cree que durante la pretemporada estuvo «bastante bien», por lo que no ha perdido la confianza y considera que puede «jugar» en la Unión Deportiva, al menos tener «minutos», pero insiste en que tiene «mucho que aprender todavía».

La prematura eliminación de la Copa del Rey por parte del Majadahonda, competición en la que tenían opciones de jugar los menos habituales y en la que disputó los noventa minutos, fue «un palo duro», por lo que ahora debe «darlo todo en los entrenamientos» para intentar hacerse un sitio «en el campo».

«Nunca he tenido a nadie por delante de mí, pero tendré que superarme», ha indicado con respecto a la competencia que mantiene con Álvaro Lemos, titular en el lateral derecho desde el que gallego fichó este verano por el equipo isleño, tras la marcha de David Simón al Deportivo de La Coruña.