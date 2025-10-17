Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente en la GC-1 a la altura de la Base Naval provoca un atasco en Las Palmas de Gran Canaria
Imagen de la campaña. UD Las Palmas

La UD Las Palmas y Tirma tiñen de rosa el estadio por el cáncer de mama

Todos los aficionados que acudan con la camiseta rosa solidaria de la UD Las Palmas al partido recibirán una ambrosía Tirma

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:59

Comenta

El Estadio de Gran Canaria se tiñe de rosa el próximo 19 de octubre en el partido que enfrentará a la UD Las Palmas contra la SD Eibar. Una año más, la UD Las Palmas impulsa su campaña solidaria de concienciación sobre la importancia de la detección precoz en la lucha contra el cáncer de mama.

Ahora, Tirma se suma a la campaña con una ambrosía muy especial. Todos los aficionados que acudan con la camiseta rosa solidaria de la UD Las Palmas al partido del domingo recibirán una ambrosía Tirma.

Bajo el lema principal 'Tú decides' y manteniendo el mensaje de continuidad 'Está en tus manos', el club quiere poner en valor la necesidad de actuar a tiempo para aumentar las posibilidades de curación de esta enfermedad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El expolicía Fermín provocó el choque mortal en Juan Grande
  2. 2 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  3. 3 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  4. 4 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  6. 6 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  9. 9 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  10. 10 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La UD Las Palmas y Tirma tiñen de rosa el estadio por el cáncer de mama

La UD Las Palmas y Tirma tiñen de rosa el estadio por el cáncer de mama