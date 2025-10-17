La UD Las Palmas y Tirma tiñen de rosa el estadio por el cáncer de mama Todos los aficionados que acudan con la camiseta rosa solidaria de la UD Las Palmas al partido recibirán una ambrosía Tirma

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 16:59 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

El Estadio de Gran Canaria se tiñe de rosa el próximo 19 de octubre en el partido que enfrentará a la UD Las Palmas contra la SD Eibar. Una año más, la UD Las Palmas impulsa su campaña solidaria de concienciación sobre la importancia de la detección precoz en la lucha contra el cáncer de mama.

Ahora, Tirma se suma a la campaña con una ambrosía muy especial. Todos los aficionados que acudan con la camiseta rosa solidaria de la UD Las Palmas al partido del domingo recibirán una ambrosía Tirma.

Bajo el lema principal 'Tú decides' y manteniendo el mensaje de continuidad 'Está en tus manos', el club quiere poner en valor la necesidad de actuar a tiempo para aumentar las posibilidades de curación de esta enfermedad.