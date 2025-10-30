La UD Las Palmas obtiene el prestigioso certificado medioambiental BREEAM La Ciudad Deportiva Barranco Seco luce una de las certificaciones más prestigiosas en materia de sostenibilidad y respeto al medioambiente

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 30 de octubre 2025, 16:58

La UD Las Palmas eligió completar todos los requisitos necesarios para obtener el certificado BREEAM ES, un importante hito de su estrategia de sostenibilidad en su intervención en Barranco Seco.

Este certificado sella el compromiso integral del club con el medio ambiente, la eficiencia y la responsabilidad social.

Frente a otras certificaciones, BREEAM ofrece una metodología holística que se alinea perfectamente con sus valores: prioriza el uso de materiales locales y reciclables, la eficiencia energética, el confort de los usuarios y la reducción del impacto ambiental en todas las fases del ciclo de vida del edificio.

Además, su enfoque adaptado al contexto español (BREEAM ES) permite medir y demostrar con transparencia el cumplimiento de objetivos concretos como la gestión responsable del agua, la reducción de emisiones, el uso de energías renovables y la movilidad sostenible.

En definitiva, BREEAM no solo valida sus logros ambientales, sino que los convierte en una ventaja competitiva visible, creíble y alineada con los estándares de sostenibilidad del Club y promovidos por LaLiga.

Y se trata de un precedente de garantía para los proyectos en marcha para el desarrollo de la segunda fase de la Ciudad Deportiva.