La UD Las Palmas luce la mejor defensa de Segunda... y es el cuarto de la liga con menos gol

Solo ha recibido 5 goles en 9 encuentros, pero solo ha firmado 8 dianas, un dato que le coloca solo por encima de tres inquilinos de la zona de descenso: el Zaragoza (4), el Málaga (6) y la Cultural Leonesa (7)

Con solo cinco goles en contra tras las primeras nueve jornadas, la Unión Deportiva Las Palmas presume del entramado defensivo más solvente de la Segunda División. Un dato nada baladí que, no obstante, llama la atención teniendo en cuenta los axiomas y el ideario ofensivo que promulga el cuerpo técnico.

En hasta cuatro encuentros ha dejado la portería a cero el conjunto isleño -Burgos, Leganés, Cádiz y Granada-, lo que le ha permitido consolidarse, con 15 puntos, en zona de ascenso.

«Le doy más valor a otra portería a cero. Hay que valorar cada punto en una competición tan complicada», explicó el pasado viernes Luis García tras el empate sin goles en Los Cármenes. Una argumentación que también esbozó en el choque anterior ante el conjunto gaditano en casa y en otros duelos pretéritos. Para el ovetense, fiel a un estilo de toque, pone en valor, no obstante, esa seguridad que le da la férrea trinchera que se ha consolidado en la retaguardia amarilla.

Lo irónico es que, de esos cinco goles encajados, dos fueron en propia puerta: Clemente ante la Real Sociedad B (2-1) y Barcia en el choque inaugural frente al Andorra (1-1). Un dato que incrementa aún más la sensación de solidez en la zaga, pese a esos dos autogoles firmados en este primer tercio de liga.

Estadísticas que lo respaldan

Entrando al detalle de las estadísticas, la UD Las Palmas es el tercer equipo que menos tiros contabiliza en contra, con un total de 78 lanzamientos, solo superado por el Huesca (76) y el Castellón (74). Lejos quedan los 135 que ha recibido hasta le fecha el Mirandés -135 hasta la disputa de su correspondiente encuentro de la novena jornada-, la Real Sociedad B (118), Cultural Leones (117) o el Racing de Santander (111), colíder de la Liga Hypermotion.

Otro dato revelador es que el conjunto insular es el sexto de la liga que más faltas realiza (116), colocándose por encima de todos los rivales situados en la zona noble de la tabla al menos en este apartado, aunque con un partido extra (La Real B lidera este apartado con 157 faltas). La intensidad no está reñida con el contacto físico, y la UD ha tenido que bregar con rivales tanto de gran caudal ofensivo como de imponente solvencia atrás.

La presencia de dos activos como Mika Mármol y Barcia -este último se mantiene como líder de la liga en pases (621) y cuarto en recuperaciones (16), conjugado con la velocidad de Marvin y la polivalencia de Álex Suárez y Enrique Clemente, además de la efervescente progresión de Herzog, le está dando resultados satisfactorios a Luis García en su libro de estilo.

... Y el cuarto con menos pólvora

Como contraste a los excelentes números defensivos, la falta de pólvora en este arranque de competición ha pasado factura a la UD Las Palmas, que solo ha podido firmar 8 dianas en los primeros nueves encuentros liguero.

Ampliar Ale García sigue siendo el máximo goleador de los amarillos con tres dianas. Efe

De hecho, solo el Zaragoza (4), el Málaga (6) y la Cultural Leonesa (7) superan al equipo amarillo en este apartado, curiosamente los tres situados en puestos de descenso.

Sin duda, las lesiones de Sandro y Jesé, conjugado con la reciente sanción de dos partidos a Lukovic por su escupitajo ante el Almería, la marcha tanto de Fabio Silva como de McBurnie -máximo goleador de la Football League Championship, la segunda inglesa- y del propio Sory Kaba, además del provisional anonimato de Mata en las primeras jornadas, han supuesto una serie de factores difícil de edulcorar ante la epidérmica contundencia en vanguardia.

En este sentido, el canterano Ale García ha sido el único que ha escapado a este panorama casi yermo, firmando tres dianas.

Lo curioso es que la UD Las Palmas no ha abandonado ni un ápice de su hoja de ruta ofensiva, a tenor de los números que destila en cada jornada. Por un lado, es el equipo con mayor posesión de la categoría con un promedio del 57,7%, colocándose por encima de rivales como el Córdoba (56,6%) y el Castellón (55,3%), además de superar con solvencia a los dos líderes de Segunda, el Racing (53,5) y el Deportivo (49,4).

Incluso en el número de pases buenos en campo contrario, solo el Almería (1.698) contabiliza mejores números que Las Palmas (1.653). En definitiva, el equipo amarillo destila aroma ofensivo en sus números y estilo, pero la falta de contundencia lo diluye todo. Al menos, de momento.