La UD Las Palmas no está para fiestas en casa

El Estadio de Gran Canaria se mantiene como uno de los recintos con más espectadores de la Segunda, con un promedio de casi 20.000 personas por encuentro.

Domingo, 28 de septiembre 2025

Pese a llenar su recinto de Siete Palmas en cada uno de los compromisos ligueros, la Unión Deportiva Las Palmas continúa torciendo su hoja de ruta en su condición como local. Tal y como ocurrió el año pasado en el primer tramo de competición en LaLiga EA Sports, se le repiten los axiomas en la categoría de plata, donde ha dejado escapar ya 8 de los 12 puntos disputados en su santuario.

De hecho, el equipo amarillo ha cosechado mejores resultados en su condición de visitante, firmando a domicilio 7 de los 11 puntos con los que figura en mitad de la tabla. Un dato que contrasta con la tremenda respuesta de la afición en los cuatro encuentros disputados en el estadio de Gran Canaria, con un promedio de 19.876 espectadores.

«Estamos en deuda con ellos. A veces puede que la presión de responderles nos pase factura, pero esperamos agradecer todo su cariño en el próximo encuentro», señaló Cristian Gutiérrez en la zona mixta tras el encuentro, dejando caer esa autoexigencia que se impone la propia plantilla ante la hinchada insular: «Tenemos una afición que aprieta y exige, y eso nos motiva», agregó entre bastidores tras el 0-1 encajado ante el Almería.

Por otro lado, desde el cuerpo técnico se percibe el respeto defensivo que los rivales destilan cuando rinden visita a la UD, marcando aún más el contraste de los amarillos en su rendimiento en casa y fuera.

La falta de gol es otra de las consecuencias que están pasando factura en su condición como local. Con apenas 7 goles en 7 encuentros, el botín ofensivo de los amarillos se antoja insuficiente en comparación a otros candidatos y aspirantes: 10 tanto que contabiliza el Eibar, 12 del Burgos y del Andorra, 13 del propio Almería, 16 Deportivo y ya 18 del Racing de Santander, cifra que se antoja ya sideral.

Un solo triunfo como local

Hasta la fecha, solo ha logrado un triunfo Las Palmas en su coliseo, después de cuatro encuentros. En el primero de ellos, en la jornada inaugural ante el recién ascendido Andorra, comenzó imponiéndose con el solitario tanto de Ale García en el minuto 8. Parecía que el conjunto amarillo se despacharía la contienda en el primer tiempo, pero la falta de pólvora fue incrementando la ansiedad hasta que, en el minuto 77, un autogol de Sergio Barcia catapultó a los del Principado, que incluso pudieron pescar algo más en la recta final del choque (1-1).

Ya el 31 de agosto llegó el siguiente encuentro en casa, recibiendo a un Málaga estacionado en la zona anónima de la tabla que, sin embargo, sacó petróleo con un tanto de Rafa Rodríguez en el minuto 45 (0-1). De nada sirvió que Las Palmas acaparara la pelota (67% de posesión) y que generara casi el doble de ocasiones en vanguardia (17 tiros por 9 del rival).

Solo ante la Real Sociedad B pudo romper no solo esta dinámica (2-1), sino también un 'maleficio' de cinco meses sin vencer en casa, gracias a los dos tantos de Iván Gil. No obstante, un gol en propia puerta de Enrique Clemente despertó los fantasmas vividos en el choque pasado ante el Andorra, ya que el filial donostiarra disfrutó de un par de ocaisones en la prolongación para igualar la contienda.

Por último, ante el Almería se sufrió el último jarro de agua fría en casa, con el gol de Arribas y la expulsión de Lukovic como lastre inesperado en un choque que dominó pero en el que terminó sucumbiendo (0-1). Con todo ello, el equipo dirigido por Luis García buscará cambiar la inercia ante su afición este próximo domingo 5 de octubre ante otro rival con enjundia como es el Cádiz.