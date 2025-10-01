Viti, realista con la UD Las Palmas: «Nos está faltando contundencia en ambas áreas»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:32 | Actualizado 10:23h. Comenta Compartir

«Todos los partidos son complicados en Segunda, y el Cádiz no va a ser menos. Nos va a poner las cosas muy díficiles y habrá que cuajar un partido muy completo, mejorando la contundencia en ambas áreas». Las palabras de Viti Rozada, centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, resumen con nitidez los puntos cardinales del próximo encuentro ante el Cádiz -domingo a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria-, un rival que la semana pasada llegó a coquetear con el liderato de la Segunda División.

Ante esta panorámica, el de Pola de Laviana espera un encuentro en el que el conjunto andaluz «nos va a esperar atrás. Es complicado que nos discutan la posesión, por lo que espero un partido muy similar al del otro día ante el Almería, con un rival que se encierra y que nos hace muy complicado entrar en su zaga. Pero es importante estar atentos atrás y ser meticulosos con las vigilancias a nivel defensivo, porque tienen jugadores de ataque muy peligrosos», analizó Rozada.

A su juicio, «aunque nos está faltando contundencia, nos encontramos bien a nivel defensivo -solo ha encajado el equipo 5 goles en 7 jornadas-. Los rivales tampoco nos están generando mucho, pero lo poco que hacen nos está haciendo daño», afirmó Viti recordando partidos pretéritos como el del Málaga o el propio Almería, «donde nos ganan con una jugada escasa y apenas con eso. Además, el Cádiz viene con mucha confianza, por lo que será un partido muy difícil».

Por otro lado, el asturiano aseguró sentirse «muy bien» a nivel personal, después de estar «mucho tiempo parado» por la lesión. «He tenido mis primeros minutos y la verdad que echaba de menos competir. Estoy contento en líneas generales y espero poco a poco coger el ritmo de competición para, en breve, alcanzar mi mejor nivel».

En este sentido, agregó que ha sido un periodo «muy duro, la verdad; lo peor que le puede pasar a un jugador. Ha sido mucho tiempo trabajando en la sombra. Todos sabemos lo que supone y, en este sentido, está olvidado. Ahora intentaré trabajar al máximo y competir para ganarme el puesto».

Viti también analizó el marcado contraste entre los encuentros cosechados por el equipo en casa (4 puntos) y a domicilio (7), a pesar de que en cada encuentro en Siete Palmas acuden casi 20.000 personas a animar al equipo: «Los resultados no nos están acompañando, pero prefiero jugar mil veces en casa que fuera. Hay que tener calma y no volverse locos. El juego del equipo está en el camino que queremos, que es el de la posesión, pero es cuestión de contundencia. En líneas generales, está trabajando bien la plantilla y creo que estamos en el camino», recalcó.

También analizó la polémica expulsión el pasado fin de semana de su compañero, el delantero balcánico Lukovic, manifestando que «por las imágenes que me enseñaron, no veo la intención de Milos de escupir a un rival. Esa es mi opinión, aunque al final lo que diga la Liga lo acataremos», subrayó.