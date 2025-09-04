UD Las Palmas, en directo: Manu Fuster analiza el próximo partido frente al Burgos
El centrocampista del conjunto amarillo valora en rueda de prensa el próximo encuentro este domingo 7 a las 15.15 horas
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:29
Manu Fuster analiza el próximo partido de la UD Las Palmas frente al Burgos. El centrocampista del conjunto amarillo comparece en rueda de prensa para valorar el encuentro de este domingo 7, a las 15.15 horas, en el campo del Burgos, en el que esperan poder sumar una victoria.
