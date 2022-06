Pacuco Rosales: «La UD necesita más hombres y menos nombres»

Desde su retiro sigue siendo sufridor y militante. No se espera menos de Pacuco Rosales (Las Palmas de Gran Canaria, 1949), instalado por siempre en el santoral de la UD y cuyas impresiones convienen y proceden en esta temporada de luto, muy presente todavía el naufragio ante el Tenerife en la promoción de ascenso. Fiel a su optimismo vital asegura que vendrán tiempos mejores. Pero también pide que lo sucedido deje la enseñanza necesaria como preludio de un futuro a la altura del escudo.

–¿Ya se le ha pasado la bronca que dejó lo del sábado o esto requiere mayor asimilación?

–Se me pasó el enfado ya porque, antes del partido, como así lo dije en varias declaraciones públicas, ya entendía que todo estaba muy difícil y complicado para el equipo. No quería pensarlo pero lo veía venir, vamos. Nos tocó el peor el peor rival posible en esta promoción, un Tenerife que fue el mejor equipo fuera de casa durante toda la temporada, un bloque hecho, con veteranía, muy compacto, que sabe a lo que juega, frecuentemente rozando el límite del reglamento, lo cual es lícito si los árbitros se lo permiten, y presentía que podíamos quedarnos en el camino. Me dolió todo mucho por nuestra afición, más de 30.000 personas que iban con una ilusión tremenda, porque desde las cuatro y media de la tarde pude percibirlo al estar ya en la zona del estadio. Una cantidad de juventud, de niños orgullosos con esa camiseta amarilla... Y se les vino todo abajo, se cayó el castillo. El primer gol fue una losa para la grada y para los propios futbolistas.

–¿Todo se empezó a perder en el Heliodoro con aquella UD que solo tuvo balas de fogueo?

–Allí a la UD no le salió nada. Lo vimos, lo comentamos y lo vivimos. Los arbitrajes, además, fueron permisivos con las intenciones del Tenerife de parar el ritmo de juego a base de faltas...A Moleiro le hicieron una entrada de roja directa que no fue castigada así por la fuerza con la que le derribaron y el balón ya casi fuera del campo... El 1-0 daba esperanzas de todas formas. Pero ese 0-1 tan pronto, con el error en la salida de Valles, que en vez de despejar con un puño quiso coger la pelota, con Enric tirando de veteranía ganándole la acción al choque, fue ya insuperable. Se sabía que iba a ser un partido con pocos goles y la ventaja del Tenerife ya, con lo logrado en la ida, dejaba todo sentenciado. Luego contuvieron bien, con mucha disciplina... De hecho, tal y como están ahora de moral, para la eliminatoria decisiva ante el Girona los veo favoritos.

–¿Con la lesión de Viera ya ni con un milagro lo veía posible?

–Llevábamos, antes de la promoción, once partidos seguidos sin perder, nueve ganados y dos empatados. Y en esta racha Viera estaba jugando de maravilla y llevando la batuta. Es un jugador de Primera. Y al lesionarse, sin desmerecer al resto, el equipo perdió casi todas sus opciones.

–¿Cómo vivió todo desde su butaca en el Gran Canaria?

–Acudí al partido muy pronto y aparqué en el lugar de siempre. Y tengo que contar que me pasó algo que dio mal augurio. Vi a un grupo de personas y uno de ellos me comentó que la última vez que me había visto antes de un encuentro había perdido la UD. Así empezó todo. Luego con mi amigo Pepe Morillas, con el que voy siempre al estadio, disfrutamos en la previa saludando a muchísima gente. Y ya cuando arrancó todo, reconozco que nunca antes había sufrido tanto. Lo pasé fatal. Me levanté del asiento, me puse a dar indicaciones a los jugadores como si estuviera en el banquillo, gritos... Reaccioné de una manera que no esperaba y también me incomodaba que la gente pudiera verme... Pero la impotencia era enorme y no podía estarme quieto. Noté falta de carácter, aunque la juventud de la plantilla lo explica. Juega muy bien al fútbol, sí, toca la pelota... Pero le falta carácter y en ese partido se vio ante un Tenerife que se comió a la UD a base de correr, de apretar, de empujar, de parar a Viera saliéndole varios jugadores en ayudas continuas... Y yo dejándome la garganta con los gritos a los jugadores, me superaba todo, ver que los nuestros eran incapaces de encontrar soluciones a lo que hacía el Tenerife.

–Se impuso el otro fútbol, que diría Camacho...

– El Tenerife lo ha explotado toda la temporada. He visto muchos partidos de ellos y ha sido el mejor visitante, aunque en casa tuvo algún problema más. Perdió tres seguidos antes de esta eliminatoria de la UD. Pero ganó la partida en la ida y en la vuelta por veteranía, entrega, lucha, inteligencia, ganas, fuerza... En todos los sentidos.

–¿Duele más que el 'Cordobazo' de 2014?

– Para mí sí. El 'Cordobazo' fue en el último minuto y, en mi opinión, se debió a una falta de experiencia cuando hubo una invasión en el campo. Mientras el técnico del Córdoba reunió a sus jugadores, Josico, que era el de la UD, permitió que nuestros futbolistas se fueran del partido dedicándose a apartar a la gente. De hecho, a Valerón casi le pegan en esa interrupción forzada. Luego nos hacen el gol al final, de golpe, sin tiempo a asimilarlo. Pero es que esta doble derrota ante el Tenerife fue como a cámara lenta, en dos partidos en los que nos superaron. En el Heliodoro, en la primera mitad, ellos hicieron catorce faltas y nosotros una. Eso prueba lo que pusieron. Con un sistema de contención muy eficiente, un centro del campo con pivotes muy posicionales y arriba, Gallego y Elady que son dos fieras. Gallego se bastó solo para destrozar a la defensa de la UD. Creo que en el penalti, Navas piensa que está con él en vez de con Mollejo y por eso soltó el codo como para protegerse. Fue penalti como lo del portero a Mujica, que no llevaron al VAR. No entiendo este criterio...

–¿Hubo, entonces, influencia arbitral en la suerte de la eliminatoria a su juicio?

– No. El rival fue mejor en los dos partidos y pasó adelante con justicia. Pero al Tenerife se le permitieron muchas faltas sin tarjetas.

–¿Qué opina de las declaraciones de Jése en las que acusó a García Pimienta de equivocarse en el planteamiento del partido decisivo en el Gran Canaria?

– No tengo que decir a nadie lo que debe hacer, pero, en mi opinión, Jesé se equivoca al hablar de esa manera ante los medios de comunicación. Puede pensarlo, como puede que algún otro jugador lo hizo sin decirlo. Pero sin que salga de la caseta. Y en ese momento, de cara a todos, pues no era lo correcto. Encima habló de si no veía claro seguir, que quería ver el proyecto... No era el momento de eso. Y lo mismo en el proyecto que se hace se evalúa la cantidad de partidos en los que no marcó... Jesé no tuvo que hablar de esa manera tras lo que pasó.

–En contraste con Viera, que también habló pero en otro tono radicalmente opuesto...

– Viera es un ganador nato, tiene la experiencia acumulada y le habló a la afición diciendo que van a volver. Me pareció perfecto. Ahora queda por delante la tarea de Luis Helguera para recomponer esta plantilla, que será bastante ardua por los cambios que hay que hacer.

–¿Basta con jugar la promoción, aunque se pierda, o, como usted hizo en 1996, estos partidos si se juegan se tienen que ganar?

– Yo tenía un equipo veterano, hecho, de hombres. Tenía una defensa que entre ellos se pegaban si hacía falta para ganar. Y tres puntas que marcaron 50 goles. Era demoledor. Morían por la UD. Ahora ha sido diferente. Hubo un cambio de entrenador, Pimienta tardó en adaptar sus ideas, porque hay que recordar que sus inicios no fueron fáciles, y tenía mucha inexperiencia en la plantilla. No ha sido fácil meter al equipo en la promoción y lo hizo.

–Entonces, ¿qué nota le pone a la UD 2021-22?

– Aprobado con creces porque nadie esperaba hace tres meses que la UD se metiera. Eso sí, a la hora de la verdad, el equipo llegó diezmado y, encima, nos tocó el peor rival. Eibar o Girona nos habrían venido mucho mejor.

–¿Le vale García Pimienta para el futuro?

– No soy el más indicado para decir eso. Tiene contrato y será la directiva la que valore todo. Si consideran que es el idóneo, toda la suerte del mundo.

–Antes hablaba de la tarea que le espera a Helguera ahora. ¿Qué porcentaje de la plantilla es válido para lo que viene? ¿Opina que hay que hacer demasiada limpieza?

– No sé si Valles va a seguir. Dicen que quiere irse. Deberían venir uno o dos porteros entonces. Un central de garantías y dos laterales más. Eso como mínimo. Luego mirar lo que vale y puede seguir o no en adelante. Muchos jugadores no han rendido pese a las expectativas y no pueden seguir. Pero hay que fichar hombres y no nombres. En esta promoción de ascenso se demostró que no todo es técnica y juego. Hay que meter el zapato, morder, ir al cruce con todo. Y eso nos faltó. Necesitamos una UD de más hombres y de menos nombres para poder aspirar a todo.

–¿Todo alrededor de Viera?

– Es quien debe llevar la voz cantante. Es el líder y hay que rodearle bien. No hay que esperar al final de mercado, a los restos de otros clubes. Y si es posible, que no sean internacionales por otros países. Miren lo de Peñaranda, jugando amistosos con Venezuela mientras que la UD luchaba por un ascenso...

–Conoce a Eric Curbelo como pocos. Enorme su temporada...

– Está renovado y me alegro. Tiene unas cualidades limitadas, pero la garra, las ganas, la fuerza, la lucha y la entrega que pone... Con diez jugadores más como Eric estaríamos ahora optando al ascenso en la última eliminatoria. Lo da todo hasta en los entrenamientos. Es ejemplar.

–¿Qué dice de Moleiro?

– Desde el primer momento en el que lo pude ver me encantó. Se oyen rumores de que el Barcelona ya lo fichó y lo ha dejado aquí. No sé si será verdad. Pero tiene una categoría extraordinaria y ojalá que evolucione como Pedri. Mientras esté aquí hay que disfrutarlo.

–Se espera la comparecencia del presidente para hacer balance y avanzar algunas líneas maestras del futuro. Por su especial vinculación con él, ¿confía en que acierte en las decisiones estratégicas?

– El presidente ha hecho lo que tenía que hacer. Ha confiado en este equipo, que ha llegado a la promoción. Y ahora tiene que pensar que esta afición se merece un equipo que vuelva a intentarlo si cabe con más garantías. Seguro que así lo piensa.

–La afición. Sí sabrá usted el bendito tesoro que tiene la UD con su gente...

– Siempre se dice que el equipo llena el campo. Pero la UD no estaba jugando para llenar el estadio, necesitó hacerlo ante el Oviedo y la gente respondió. Necesitó repetir ante el Tenerife y ahí estaban. El filón de oro de la UD es la afición, que no va a fallar nunca. El gesto de aplaudir a los jugadores tras la eliminación demuestra que nunca abandonará a la UD, que siempre va a estar ahí. Los 12.000 de siempre seguirán seguro, y hay que tratar de que se sumen más. Debe ser el cimiento de la nueva UD porque su valor es indudable.