Pacuco Rosales: «Confío en la capacidad del presidente para ilusionarnos»

- ¿Cómo ha digerido el descenso de la UD a Segunda División?

- Desgraciadamente no nos ha pillado de sorpresa. Se veía venir desde hace muchos meses. Cuatro entrenadores, muchos fichajes, malos resultados. Uno siempre trata de resistirse, de esperar un milagro, pero pasó lo que tenía que pasar. Es muy doloroso ver que la UD pierde el sitio que siempre le ha de corresponder por prestigio y entidad. Y vivir en directo un día tan triste desde luego que te marca. Lo pasé muy mal en el estadio, al igual que todos los que sentimos muy adentro este escudo.

- Desde fuera, ¿a qué atribuye tantos errores en la planificación y diseño de la plantilla?

- Lo principal es que todo empezó muy mal, con aquella contratación del italiano De Zerbi que jamás se dio, pese a que se daba por hecha, y, a partir de ahí, no levantamos cabeza. El equipo lleva metido abajo toda la temporada y ha sido incapaz de reaccionar. Todos sabemos lo exigente que es la Primera División, que no perdona nada. Ha sido una cadena de errores. No se acertó en nada y cuando un equipo tiene cuatro entrenadores en la misma temporada, como nos ha ocurrido este año, es una muy mala señal. Es muy complicado salir de abajo en esta dinámica de nervios y desconfianza.

- Y, encima, se marcharon jugadores importantes como Boateng, Vitolo o Viera...

- Lo de Boateng fue algo inesperado y a poco de comenzar la temporada. Afectó mucho al equipo porque, sin duda, se trataba de uno de sus futbolistas más importantes. Con Vitolo sabíamos que nos duraría hasta diciembre. Y Viera, más o menos ya se intuía que acabaría marchándose, pues se hablaba de su posible venta desde hacía mucho. Pero no cabe duda de que perder a jugadores tan importantes siempre pasa factura y más si no encuentras sustitutos de garantías. Y en la UD ha pasado exactamente eso. Perdió gente muy importante y lo que vino no ha mejorado, ni mucho menos, lo que ya se tenía.

- Es un hombre muy querido por la afición, cercano a los medios de comunicación, que interactúa con los veteranos, con la gente de fútbol. ¿Qué clima ha percibido y percibe?

- Hay un gran desencanto. Después de tres años en Primera, con lo que comporta jugar con los mejores equipos, ahora te viene este palo que hay que digerir lo antes posible. Hablo con los compañeros, con la gente, incluso con directivos del club con los que tengo una gran amistad y noto tristeza y desilusión. En el fútbol también se viven estos momentos. Pero hay que mirar al frente. Lo pasado, pasado está.

- ¿Qué tiene que hacer el club para levantarse e ilusionar a la grada?

- Por lo que he leído y escuchado, el presidente ya está con el próximo proyecto. Hay que ponerse a trabajar cuanto antes, acertar en los fichajes, tener las ideas claras y aprender de los errores. Confío en la capacidad que tiene el presidente. Miguel Ángel Ramírez ha hecho cosas muy importantes por el club y en momentos críticos. Ahora le toca volver a superar un momento complicado y seguro que va a poner todo lo que está en su mano.

- ¿Es optimista?

- Por supuesto que lo soy. La UD siempre vuelve. Ahora duele todo y es complicado pensar que nos levantaremos. Todo está muy reciente. Pero este club tiene una gran afición y se tiene que apoyar en el sentimiento que despierta para volver a Primera. La Segunda División es una categoría larga y compleja, con mucha igualdad. Hay que mentalizarse de que nos vienen tiempos en los que debemos estar muy unidos. Pero a mí me tocó sufrir en carne propia a la Segunda B, que era todavía peor. Y salimos. ¿Por qué no va a suceder lo mismo ahora?