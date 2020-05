Pacuco: «Clau es el futuro de la UD»

Fue en un partido que enfrentaba a Las Palmas C con el Tenisca en el Anexo, a finales de febrero. «De repente, apareció un chaval con una velocidad endiablada, con dominio de las dos piernas, verticalidad y una presencia física espectacular. Uno de esos jugadores que te impresionan, que llaman la atención de manera inmediata. No le conocía de antes pero, desde entonces, me he informado de él, he ampliado las referencias. Y por lo que pude ver y lo que me han dicho, Clau es el futuro de la UD». Habla y opina Pacuco Rosales, técnico eterno en la memoria popular por el ascenso de 1996 a Segunda en Elche, acaso uno de los capítulos más felices de la historia del club, y que con la cantera doctoró su ojo clínico haciendo debutar a Juan Carlos Valerón. Casi nada.

Pacuco tiene «una intuición especial» con este interior zurdo que se puede adaptar a cualquiera posición del frente ofensivo e, incluso, se ha permitido la licencia de hablar de él con Pepe Mel, al que le une un trato cómplice: «Pepe ya ha demostrado que cree en nuestra cantera, que aprecia y es sensible a los chicos de filiales. El ejemplo de Pedri creo que lo dice todo. Y en el caso de Clau, ya lo conoce. Le hizo jugar en un amistoso en Teror y lo tiene bien vigilado. Me comentó que se trata de un chaval interesante y si lo tiene con los profesionales entrenando ahora es por algo. Creo que es muy buena señal».

Y va más allá a la hora de valorar si puede ser de utilidad inmediata en Segunda División: «Considerando que se podrán hacer hasta cinco cambios y que en una semana pueden celebrarse tres encuentros, lo ideal es manejar una plantilla amplia y de recursos. Clau es explosivo, tiene una velocidad que no abunda, puede desnivelar un partido. Dicen que le falta gol, pero es que si tuviera gol ya no estaría en la UD. Será Mel el que decida y seguro que, haga lo que haga, actuará por el bien de nuestro equipo y le deseo toda la suerte del mundo porque la merece. Pero yo me la jugaría con Clau, le haría sitio y lo tendría como un recurso más. Me encantaría que le llegara esa oportunidad cuando vuelva la competición y, sabiendo que Mel premia a quien se lo gana, ojalá que en esta especie de pretemporada haga méritos para ello». Dicho queda.

Sus padres salieron huyendo de la guerra en Guinea Bissau

Claudio Mendez Vicente nació el 8 de diciembre de 2000 (no es juvenil por apenas 23 días) en Lanzarote y es hijo de un matrimonio originario de Guinea Bissau que salió huyendo de la guerra que asolaba al país africano para terminar estableciéndose en Argana, un barrio de Arrecife. Allí se crió junto a su hermano gemelo Leo, a quien también le dio por el fútbol y hoy es portero de la UD Lanzarote. Clau destacó pronto en las categorías inferiores del Orientación Marítima, hasta el punto de que la UD lo monitorizó desde la primera jornada de la temporada 2018-2019, cuando ya le vieron jugar sus ojeadores en un partido en Arucas, forjando su fichaje con muchos meses de antelación y anticipándose al posterior interés que mostraron varios clubes por captarlo. Llegó a la cantera amarilla en el verano de 2019 y, aunque hizo la pretemporada con el filial, apenas tuvo protagonismo a las órdenes de Juan Manuel Rodríguez (cinco convocatorias y participación en tres encuentros), adquiriendo regularidad en el equipo C en Tercera. Zurdo, de gran zancada, velocidad y planta atlética, colocado preferentemente como interior en la izquierda, en la UD le auguran porvenir si afina en determinados aspectos tácticos.