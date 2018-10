Objetivo: recuperar a Rubén Castro

A pesa de su sequía, sigue siendo el máximo goleador del equipo y esta a un solo tanto de los pichichis Quique y Enric

Pero en el vestuario no se duda del killer formado en el Artesano. Cada vez que un compañero habla de él, resalta la profesionalidad y el talento de Rubén. Se tiene la certeza de que superará este bache y será decisivo con sus tantos. Por eso ahora se le quiere arropar. A pesar de esta falta de puntería, continúa siendo el máximo goleador de Las Palmas y para Jiménez es una pieza fundamental. No en vano, lo ha jugado prácticamente todo en lo que va de Liga -su única sustitución fue ante el Extremadura y en el descuento- y es la referencia ofensiva de los amarillos.

En el césped ejerce de líder y no le tiembla el pulso a la hora de imponer sus galones al resto de jugadores. Así lo hizo con Mir el pasado sábado frente al Numancia. Con solo una mirada le dio un toque de atención al murciano por no cederle un balón franco en una jugada en la que el ex del Valencia pecó de individualista. En cualquier caso, para la leyenda bética fue un alivio que el representativo volviese a ganar y viera portería tres jornadas después, porque estaba sintiendo que toda la responsabilidad del gol recaía en sus botas. Pero ahora, con la recuperación de Araujo y el momento dulce del propio Mir, Rubén Castro cuenta con socios de garantías en el frente del ataque. Es más, en este último compromiso, fue el único componente del tridente que no perforó la red, y aunque terminó satisfecho por el resultado, la espinita de haber sumado un partido más sin marcar sigue importunándole.

Pero no hay nervios. Rubén, que ha vivido del gol en toda su dilatada trayectoria, sabe que esto es una cuestión de rachas. La pelota volverá a entrar y él es el primero que está convencido de ello. Su olfato continúa intimidando a los rivales y ya solo la atracción que produce su presencia en las defensas del resto del equipo supone una enorme ventaja para los amarillos. Ante el Almería se le anuló su gol por un fuera de juego muy dudoso y contra el Sporting Maikel Mesa le negó la asistencia cuando el Moña solo tenía que empujarla. La suerte está siendo esquiva para el delantero isleño.