Nauzet Pérez y Peñalba hacen sitio en la UD

Dos menos. Nauzet Pérez ni quiso esperar al anuncio oficial del club. El portero, que tenía firmado contrato con la UD Las Palmas hasta el 30 de junio, con otro más opcional por objetivos, confirmó ayer, a través de las redes sociales, lo que ya se esperaba, esto es, que no continuará en la disciplina del club. El veterano guardameta pone punto y final, así, a su segunda etapa en la entidad, a la que regresó el verano pasado con unas expectativas individuales y colectivas que no se han satisfecho ni de lejos. Por su parte, con Gaby Peñalba también ocurrió lo que se preveía. El mediocentro argentino, que la pasada temporada acumuló 848 minutos repartidos en 13 encuentros, extingue su relación laboral con el club al término de su contrato. Las lesiones lastraron su paso por la UD, a la que llegó a mitad del curso pasado por petición expresa de Paco Jémez, entonces al frente del equipo.

«Doy las gracias a toda la gente que incondicionalmente ha estado a nuestro lado, en esos momentos se ven a los verdaderos amigos, aficionados y gente que te quiere. Deseo lo mejor a la UD Las Palmas y el año que viene espero celebrar como un aficionado más el ascenso que tanto deseamos. Me despido como jugador, pero seguiré a mi equipo siempre y estaré para apoyar a mis compañeros y amigos cuando lleguen los malos momentos», escribió Nauzet en un comunicado público en el que, reconociendo errores, quiso, también, salvaguardar su honestidad. «No me puedo despedir sin dejar claro que he sido un profesional todos y cada unos de los días que he vestido esta camiseta, y que a veces se hablan cosas que están fuera la realidad, aún así comprendo y siento que este año no he estado a la altura de este equipo y de esta afición. A mis compañeros desearles lo mejor y darles las gracias por su apoyo incondicional, al presidente por estar a mi lado cuando todo era oscuridad, a mi mujer y familia por comprenderme y apoyarme cada día».

Nauzet participó en cinco partidos entre Liga y Copa del Rey, encajando un total de 13 goles y no pudo acabar la temporada de peor manera tras ser superado por Josep, portero del filial, cuando Raúl, el titular toda la campaña, se lesionó tras una dura entrada de un jugador del Cádiz, ya a finales de abril. «Merecía haber seguido jugando, no había motivos para que fuese suplente», incidió en declaraciones a UDRadio al analizar su papel testimonial en el proyecto.

Con las vacantes que dejan Nauzet y Peñalba, nada problemáticas por otra parte, se inaugura un capítulo de bajas que debe ampliarse considerablemente y con varios nombres. A los cedidos Blum y Rafa Mir, cuyas marchas se daban por hechas tras frustrarse las opciones de ascenso a Primera, se unirán otros que acaban contrato (Momo parece claro) y algunos más que, teniendo vínculo en vigor, no entran en los planes de Pepe Mel, casos, entre otros, del delantero Pekhart. No se descartan novedades con Fidel, Cala, Lemos, De la Bella, los hermanos Castellano o Deivid, con los que, llegado el momento, habría que negociar rescisiones. Son tantos los futbolistas que no han cumplido con los mínimos que en la cúpula directiva se han abierto a cualquier escenario, incluyendo estudiar traspasos, si se recibieran ofertas, de algunos de los que tienen mejor cartel, léase Raúl, Ruiz de Galarreta o Araujo.

En la parcela que hay más certezas, como así lo ha expresado reiteradamente Pepe Mel, es en el protagonismo que se le dará, de entrada, a los canteranos en la construcción del nuevo proyecto. El día 8 de julio arranca una pretemporada en la que, seguro, partirán con los profesionales Toni Robaina, Cristian Cedrés, Josep, Carlos, Kirian y Fabio, cupo abierto a otras promesas y que evaluará el cuerpo técnico.