Munir: «Tenía otras ideas pero la llamada de Pimienta fue decisiva»

El nuevo fichaje de la UD Las Palmas, Munir el Haddadi, fue presentado en la mañana de este martes en Barranco Seco. El delantero ha llegado a Gran Canaria, tras su paso por el Getafe, con la intención de ser pieza fundamental en los esquemas de Pimienta durante esta campaña en la que se propone marcar 12 o 13 goles. Munir, viejo conocido por varios jugadores de la plantilla amarilla, considera que «la UD es un gran equipo con jugadores de calidad, me hacía ilusión venir».

«La llamada del míster fue determinante. Tenía en mi cabeza otras ideas, pero conozco a García Pimienta desde hace mucho tiempo y me hizo ilusión el venir aquí», aclaró el jugador internacional por Marruecos. «Pimienta fue mi primer entrenador en el Barça. Sé lo que pide y quiere, por lo que me puedo adaptar muy rápido», dijo también.

Munir además expuso: «espero ayudar al equipo. Tenemos buen equipo por lo que he visto. Haremos una gran temporada. Desde que me llamó Pimienta me hizo boom la cabeza. Me gustó el estilo de juego de Las Palmas en Segunda. Y a cualquier jugador que ve fútbol le gusta. Con Sandrito tengo una relación muy buena, que quiero demostrarla también en el campo».

«En los últimos años he jugado en banda, pero dentro del área puedo hacer bastantes goles. Espero hacer doce o trece esta temporada. Me han pedido que esté cerca del área», añadió.