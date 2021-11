Un multiusos para que un fichaje aúne lo que se necesita

Oficial ya lo de Sadiku para la delantera, y con Jonathan Viera con sitio reservado para diciembre, en la lista de la compra que ha pedido Pepe Mel a Luis Helguera quedan pendientes dos retoques: un mediocentro defensivo que pueda actuar como ancla entre la retaguardia y la zona ofensiva y otro marcador, demanda justificada por el deseo de implantar un sistema de cinco zagueros, con laterales abiertos y tres piezas en el eje. Lo que en principio apuntaba a dos gestiones independientes, puede, finalmente, quedarse unificada en una. Y es que se está explorando en el mercado la posibilidad de acudir a un perfil polivalente y optar por un futbolista que pueda hacer las dos funciones, lo que ahorraría costes, una razón capital para intentar, en lo posible, simplificar en un mismo nombre esa doble gestión que falta.

Se considera fundamental la experiencia y el conocimiento de la competición española, lo que descarta apuestas por jugadores extranjeros que no hayan estado anteriormente en LaLiga. Mel valora la figura de Unai Veiga, con el que probó como multiusos como marcador y pivote en la concentración en Marbella, pero lo considera poco hecho para la categoría. Su intención es la de darle protagonismo, aunque prefiere blindarse con un especialista más consumado y que dé mayor amplitud a la plantilla. Para el técnico, esta contratación reúne un valor estratégico capital al estimarse que la UD posee suficiente nivel ofensivo y que requiere de un último retoque y en una posición, la del clásico cinco recuperador de toda la vida, en la que no quiere problemas de efectivos.

Pese a que la zona ancha está poblada de jugadores que pueden sumir varias funciones en la sala de máquinas (Maikel Mesa, Kirian, Unai Veiga, Loiodice y Sergio Ruiz, ahora fuera por la covid-19 y con fecha de caducidad por estar cedido hasta fin de año) y hay defensas con capacidad de adelantar su posición para ejercer, de manera eventual, como anclas en la medular (Ferigra o Raúl Navas), hay consenso en que si se puede y el mercado lo ofrece, hay que apostar por añadir más mimbres a lo que ya se tiene.

Mel y Helguera están en sintonía y han tanteado varios candidatos con los ajustes que impone la situación económica del club. Sin prisas por firmar, considerando que hay tiempo en la ventana estival por delante y no existen las urgencias, se confía en que el paso de los días abra el abanico de opciones. «Hasta el último estaremos atentos al mercado», ha advertido el director deportivo en referencia a que en la UD se manejan los tiempos de la manera correcta para poder aprovechar oportunidades al límite del cierre.

De igual manera no se pierde de vista el frente de salidas. Aridai es el primero en la rampa. Parecía que ni siquiera acabaría el stage en Marbella, aunque terminó completando toda la concentración. No entra en los planes de futuro y lo sabe. Pero le queda un año de contrato y, de momento, no hay acuerdo.