Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años El delantero defendió la camiseta amarilla durante cuatro temporadas (1960-1964), en las que disputó 38 partidos de Liga y 6 de Copa

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 14:32 | Actualizado 14:40h.

El exjugador de la UD Las Palmas Evaristo Ramos Padilla ha fallecido a los 85 años de edad, según ha comunicado el club a través de sus redes sociales.

Evaristo, que ocupaba la demarcación de delantero, debutó oficialmente con la UD Las Palmas el 23 de octubre de 1960, en un encuentro frente al Extremadura que finalizó con victoria amarilla por 6-2. Procedente del Elche, defendió la camiseta amarilla durante cuatro temporadas (1960-1964), en las que disputó 38 partidos de Liga y 6 de Copa, anotando 4 goles en Liga.

Formó parte de la plantilla que logró el campeonato de Segunda División y el ascenso a Primera División en la temporada 1963-1964, uno de los hitos más importantes en la historia del club. Además de su paso por la UD Las Palmas, desarrolló parte de su carrera en el CD Tenerife, donde jugó varias temporadas en Segunda División.