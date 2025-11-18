El técnico grancanario considera que el equipo amarillo ha dado ya un paso importante para postularse como serio candidato al ascenso

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Martes, 18 de noviembre 2025, 09:03 | Actualizado 09:21h. Comenta Compartir

Forjado como técnico en la cadena de filiales del club amarillo, Mingo Oramas (52 años) sigue minuciosamente la trayectoria del primer equipo amarillo allá donde la pizarra le lleva. Incluso en el extranjero, ya que el exentrenador de Las Palmas Atlético se ha prodigado laboralmente tanto en el fútbol latinoamericano como en el asiático, un paradigma bastante inusual en la coyuntura actual de los estrategas canarios, que no se suelen prodigar fuera de las islas.

-Parece que la UD vence y convence... incluso con ese caudal ofensivo algo 'ajustado' -16 goles en 14 partidos- que nos lleva a destacar, curiosamente, su capacidad defensiva...

-La verdad es que está mostrando una versión muy equilibrada. Está siendo un equipo de posesión pero que también muestra un juego rápido en las bandas y un buen rematador para sacar los partidos y una defensa que, al principio en pretemporada, pensaba que iba a tener más problemas, pero se está revelando como muy fiable. Lo veo con posibilidades claras de ascenso. Y es que su trayectoria hasta el momento nos llena de ilusión y, aunque no marque tantos goles, es el equipo que menos recibe. La afición ha vuelto a engancharse al equipo y la ciudad se merece que la UD vuelva a la élite del fútbol español.

La pizarra «En pretemporada tenía dudas con la defensa, aunque al final se ha mostrado como la zaga más fiable de toda la competición»

-¿Qué le parece el estilo de Luis García en este equipo?

-Se pueden decir muchas cosas. El entrenador marca un poco el camino pero sobre todo los jugadores. Actualmente está dando con la tecla, superando partidos en campos muy complicados y manteniéndose invicto fuera de casa. Ya te digo que antes del arranque de la competición tenía mis dudas atrás pero la zaga está demostrando un gran nivel y en línea ascendente.

-La mala noticia, al menos con respecto al pasado encuentro ante el Valladolid, es la lesión de Ale García, cuyo alcance aún no se conoce. En cualquier caso, él ejemplifica la cuota de canteranos presente en el equipo. ¿Cree que debería haber más futbolistas isleños actualmente en el equipo?

-Cuando tienes una plantilla tan amplia, con jugadores de calidad como Marc Cardona y Mata sin jugar, es complicado que entre un canterano. Ale García, por su posición en el campo y su polivalencia, le ha permitido arañar un espacio y ahí están sus números, máximo goleador del equipo. Dentro de ese grupo incluiría a Iñaki, que viene del filial y está teniendo minutos, al igual que Elías, que aún no ha jugado pero ha sido convocado en varias ocasiones. Y, de manera general, Álex Suárez ha tenido bastante regularidad en este inicio de campaña, además de Herzog y también metería en ese grupo, por dinámica, a Pezzolesi. Aparte tienes a los veteranos de la tierra como Viera, Jesé y Sandro Ramírez, lo que te amplía el espectro isleño. En líneas generales no es fácil llenar los espacios de un equipo con aspiraciones de ascenso con canteranos, pero con tranquilidad y tiempo siempre se encuentran huecos.

Aspirantes «Hay muchos candidatos para el ascenso este año pero creo que Las Palmas está generando esa ilusión que buscaba el hincha»

-Usted conoce bien la casa, ya que llevó las riendas del juvenil y de Las Palmas Atlético. ¿Que destacaría de esa etapa?

-Fue una experiencia muy positiva. Fueron siete campeonatos de España en los que, curiosamente, nos llegamos a enfrentar con el Real Madrid de Jesé Rodríguez, el Sanluqueño de Cardona, ahora que lo estábamos citando, y creo recordar que también nos topamos con Marvin como rival. Es una experiencia enriquecedora que, en mi caso, me aportó muchísimas cosas.

Ampliar Oramas, en su etapa en la India. C7

-Unión Viera, Las Palmas Atlético, San Fernando, Mensajero, Teror.... y de repente, en su currículum aparecen experiencias en Ecuador y la India. ¿Cómo se propició ese salto a ambos continentes?

-Lo de Independiente del Valle -Ecuador- surgió a través de Miguel Ángel Ramírez como parte de su staff. Ya lo de la India es curioso, porque ahí me llamaron, presenté un proyecto y comencé con el Gokulam Kerala FC y posteriormente surgió el Sreenidi Deccan FC. Son de esas experiencias que llenan, pero no solo por lo deportivo, sino también por lo personal, ya que asimilas aspectos culturales que te resultan más que llamativos. Aprendes a gestionar grupos estando más pendiente del detalle, porque es un fútbol con unas convencionalidades muy diferentes, en el que se mezcla lo religioso, lo social y lo futbolístico. Son experiencias enriquecedoras.

Canteranos «No es fácil completar con los jóvenes un equipo con las aspiraciones de la UD esta temporada, pero hay que tener tranquilidad y paciencia»

-Entonces, ¿le vemos muy pronto entrenando por ahí nuevamente por Asia o por América?

-He vuelto recientemente y me planté estos meses, al menos hasta final de año, para estar con la familia. Lo cierto es que he recibido llamadas y uno siempre está abierto a esas oportunidades, ya sea en Canarias como en el extranjero.

Ampliar Cober

-Tal y como deja entrever en su respuesta, lo curioso es que parece ser más factible para un técnico canario tomar un proyecto en el extranjero que en la Península.

-Puede ser el precio de la insularidad. En el extranjero hay nichos en los que está bien visto el entrenador español en general. Es cierto que, en la actualidad, parece ser complicado ejercer en la Península porque, en líneas generales, los equipos de Primera o Segunda RFEF se nutren principalmente de estrategas cercanos. Creo que en la época que teníamos siete equipos en la Segunda B, hace ya casi dos décadas, se abrió un importante abanico de opciones. La otra vía era dirigiendo a la UD o al CD Tenerife, pero esa baza se ha diluido aún más.

Entrenadores canarios «Soy un firme defensor del técnico isleño. Está ahora mejor formado. Lo curioso es que tienes más opciones en el extranjero que en la Península»

-Con todo ello, ¿ve lejano que un técnico canario tome en el futuro el banquillo de Las Palmas?

-No sé cuándo lo volveremos a ver. Sinceramente, creo que no será al menos a corto o medio plazo, a no ser que se produjera una situación provisional que nadie desea. Estaba recordando los tiempos de Juan Manuel Rodríguez, que ya han pasado unos añitos... Pero soy un firme defensor del técnico isleño, que en la actualidad está mejor formado que nunca. Creo que las nuevas generaciones están mostrando un conocimiento más depurado y minucioso. Ya no digo para la UD o el Tenerife, pero hay varios que merecen una oportunidad tanto aquí como fuera.