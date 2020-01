Mel: «No estoy satisfecho, no vine a la UD para hacer 50 puntos»

Pepe Mel se mostró incorformista con el punto e insatisfecho con el juego de su equipo en Santander tras el empate contra el Racing (1-1) «Personalmente no estoy contento, tenemos que tener un gen ganador y no podemos irnos satisfechos de aquí hoy», manifestó el técnico madrileño en su análisis del equipo.

«No vine a la UD para hacer 50 puntos, yo quiero que estemos lo más arriba posible y para eso no podemos dejarnos puntos. Me preocupa que nos vayamos pensando que el punto nos valía y no estoy de acuerdo», dijo Mel.

Sin que el argumentario sirva de excusa, Mel habló del condicionante que supone las bajas y los cambios en la plantilla: «Es muy complicado levantarte cada día con tantas bajas, la regularidad es muy difícil. Tenemos que adaptarnos a cada cosa y a cada momento».