Mel: «El que no se motive para el derbi no vale para esto»

Pepe Mel reconoce que no son tres puntos más cuando el partido es frente a tu máximo rival. «He jugado muchos derbis. Da igual si has ganado los últimos 18 o no. Hay que salir a competir, hacer lo mejor posible. No son tres puntos más, eso no es cierto. Es una tontería decirlo. No opinan así ni los nuestros ni ellos. Un derbi está cargado con los sentimientos de la gente», indicó.

Recordó el técnico amarillo que Pedri fue una apuesta pesonal: «Conseguimos que viniera o renovara. Competirá con los profesionales. Ha dado señales de madurez. Le auguro un futuro magnífico si no tiene una desgracia. Aprende y quiere mejorar. Sigue siendo el mismo desde el primer día. Estoy seguro que mañana lo hará muy bien. Se centra en el juego y se ausenta de todo lo que le rodea», apostilló.

Del rival de mañana, dijo: «El Tenerife me parece un buen equipo, con entrenador joven con una idea clara de lo que quiere para su equipo. Los futbolistas creen en lo que dice y creen en lo que hacen. Esta UD Las Palmas no tiene nada que ver con la que cerró la pasada temporada. Tratamos de llevarlo a rajatabla, ser solidarios en el campo».

Mel adelantó que Fabio estará en la lista de 18 jugadores convocados y con respecto a Mauricio Lemos ha comentado: «Tenemos dos alternativas con Mauricio Lemos. Estoy satisfecho con lo que vimos el otro día con Galarreta, Kirian y Pedri. La otra opción es que Mauricio juegue como central». Dijo también que «Drolé estaba en una situación como con Narváez. Es muy listo, quiere aportar cosas y su salida el otro día revolucionó el partido. El plan lo tengo que ver porque la banda derecha del Tenerife es muy peligrosa con Luis y Suso», concluyó.