Mel, con el ejército casi al completo

La plantilla de la UD está casi al completo. Es la mejor época de la temporada, sobre todo para Pepe Mel, que podrá contar con un amplio plantel de jugadores. De la Bella y Mauricio Lemos han sido los último en incorporarse. El ex de la Real volvió ayer a los entrenamientos tras recuperarse de una gastroenteritis y el charrúa podrá jugar la próxima jornada tras cumplir un ciclo de cinco amarillas.

Maikel Mesa, Cedrés, Benito, Viera, Mantovani, Aythami, Pedri y Narváez. Todos ellos también han sido baja esta temporada, pero ya se encuentran a las órdenes de su técnico para preparar el partido del próximo domingo en Almendralejo, ante el Extremadura en un campo difícil. El preparador amarillo tendrá mayor variedad en su baraja para decidir a quién poner en el once titular para el duelo.

Hasta ahora Mel no ha querido excusarse en las diferentes ausencias para argumentar el mal estado de su equipo, tal y como dicen los resultados previos al encuentro contra el Oviedo. Después de una pretemporada complicada en cuanto a fichajes, el madrileño se acercó al filial e incluso tuvo que contar con jugadores con los que a priori no contaba. Al principio pudo infiltrarles junto a piezas claves como Pedri, Viera, Galarreta, Mantovani o Álvaro Lemos. Pero cuando dichos bloques básicos en el esquema del entrenador estuvieron de baja de manera simultánea, el equipo notó las ausencias y sufrió. El míster amarillo hizo lo que pudo con lo que tenía y puso cubos para tapar las goteras en forma de jugadores de Las Palmas Atlético en la primera plantilla para intentar paliar el vacío, sobre todo, en los laterales defensivos. Fortes o Flaco tuvieron su oportunidad, aunque en una situación bastante perjudicada de la UD por las bajas, lo que no correspondió con los mejores resultados.

La recuperación de los futbolistas de primera línea del equipo seguramente hará que el combinado canario de el salto de calidad que todos esperan. Ya se vio el domingo ante el equipo asturiano y pueden seguir creciendo con la vuelta de uno de los hombres claves hasta ahora en la temporada con De la Bella. El catalán está en su segunda juventud y está aportando potencia física, contundencia defensiva y profundidad en la banda, todo un lujo.

Aun así, todavía quedan grandes activos por rescatar. El Chino Araujo se encuentra en la pista de salida para volver a la dinámica del grupo. A Rubén Castro le queda un poco más, pero se espera que en menos de un mes vuelva a pisar el césped. Por otra parte, otro de los nombres de la temporada en la isla estaba siendo Álvaro Lemos. El gallego cuenta los días para reincorporarse a la normalidad junto a sus compañeros. Raúl Fernández, que se lesionó al final de la temporada anterior, aún tendrá que esperar. Dani Castellano y Drolé son quienes más lejos lo tienen, ya que ambos han sido operados por lesiones delicadas.