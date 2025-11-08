La mejor UD de la historia, este lunes en 'Conexión Vintage'

El programa de TVE se emitirá a las 14.00 horas, con 90 minutos de duración en un repaso a las gestas del equipo en los sesenta y setenta

Plantilla de la UD en los primeros años de la década de los setenta y con jugadores legendarios.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

La UD Las Palmas será la protagonista del programa 'Conexión Vintage' que emite este lunes, a las 14.00 horas, el canal Teledeporte de TVE y con una duración de noventa minutos. En concreto, el programa recupera las mejores imágenes históricas de los años dorados de la UD, las décadas de los 60 y 70, custodiadas en los archivos de Radio Televisión Española.

En estas décadas, la UD Las Palmas fue reconocida por su juego dinámico y técnico, desarrollado por jugadores como Tonono, Guedes, Germán Dévora, Castellano o Martín Marrero, que le dio estabilidad en la división de honor del fútbol nacional.

Entre otros hitos del Club, en estos años se obtuvo el subcampeonato de Liga en el 68-69; el subcampeonato de la Copa del Rey en 1978; la participación en la UEFA en el 77-78 y la fase final de esta competición europea en el 72-73, todos hitos sin igualar después.

El programa 'Conexión Vintage' recoge la memoria visual del deporte español y está dirigido y presentado por Paco Grande, que en esta ocasión cuenta con la participación de los periodistas Felipe Fernández y Diego Martínez, redactor canario que da voz a los principales hitos de la UD Las Palmas y que también ha sido el encargado de la selección de las imágenes históricas de esas décadas que están en el recuerdo de todos.

El programa incluye además entrevistas de la época a los principales protagonistas, así como un apartado en el programa concebido como un homenaje a Tonono y Guedes.