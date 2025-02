McBurnie: más de 1.000 minutos en Liga y 0 goles

Ignacio S. Acedo Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de febrero 2025, 12:22 Comenta Compartir

Un integrante del cuerpo técnico que tuvo a Oli McBurnie en la disciplina del Sheffield United años atrás lanzó un vaticinio en octubre de lo que esperaba del atacante escocés en la UD. «Raro que meta más de tres goles», dijo mientras paseaba por Las Canteras tirando de su conocimiento de causa. Eso sí, no un reparo puso a su predisposición al trabajo y profesionalidad, pero incidió en que lo de meterla no es lo suyo y viene de largo. El mejor listón anotador de McBurnie en la élite está en los seis tantos que firmó, precisamente en el Sheffield, en las campañas 2019-20 y 2023-24, la que precedió a su aterrizaje en la UD.

Por desgracia para el ariete, ya a punto de tocar marzo, los presagios de este preparador se están cumpliendo al pie de la letra. Seco en el campeonato regular pese a su alta cuota de participación, habiendo ya superado la barrera de los 1.000 minutos repartidos en 21 encuentros, diez de los mismos como titular, su única cosecha se limita a un doblete copero frente al modesto Europa. Dos dianas anecdóticas, sin impacto, claramente insuficientes para lo que se esperaba de su aportación.

«Si alguien merece el gol es él», ha llegado a señalar Diego Martínez, sensibilizado por la suerte nefasta que, de momento, tiñe las actuaciones de Oli. Ni la lesión de Fábio Silva, que le abrió las puertas del once de par en par, ha sido desencadenante para que abra el grifo y suelte lastre. Su potencia física, que le permite ir al choque y ganar balones imposibles, es valorada por todos, pues da amplitud y profundidad al resto. Se volvió a ver frente al Barcelona cuando el equipo apenas tenía recursos para salir de su parcela. Pero su demarcación, inevitablemente, se mide con los aciertos y, hasta la fecha, el balance le sepulta

Pese a su perfecta integración en la entidad y la vida en Gran Canaria, reside en Playa del Hombre (Telde) y dice estar encantado con el clima y el entorno, en el mercado invernal se rumoreó que quería irse, pese a tener contrato hasta 2027. Desde el club salieron a desmentir de manera categórica tal posibilidad. Pero ese ruido de fondo ha ayudado poco porque las jornadas se suceden, también las oportunidades, y el esperado estreno se frustra. Ya sea por un larguero que escupe una chilena majestuosa (Villarreal) o por las buenas intervenciones del portero rival (el meta del Barça Szczesny le sacó un remate franco el sábado pasado), la definición a la red se le niega sistemáticamente y eso pasa factura a la confianza de Oli.

No se rinde

A la espera de recuperar a Silva, convaleciente de unas molestias musculares que, de momento, le tienen al margen, se intuye que el entrenador mantendrá su apuesta por él como referente ofensivo, escoltado en las bandas por Moleiro y Sandro. Es ahora cuando más necesita gol la UD y que se rompiera el gafe tendría un valor superlativo.

Con todo, y a falta de otras soluciones, se le sigue esperando. En el vestuario no paran de apoyarle y poner en valor sus ganas de ayudar y voluntad de acero para no venirse abajo. Cualquier otro de su especie, con estos parámetros, se habría rendido. No es su caso. Va a persistir hasta el final y confía, como no puede ser de otra manera, en redimirse en el camino que falta hasta la conclusión del calendario. Ya luego habrá tiempo para hacer balance. Lo que se prioriza ahora es lo inmediato.