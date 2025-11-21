Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

McBurnie, jugador del Hull City, celebrando un gol en la presente temporada. C7

McBurnie, el guerrero escocés que aún late en amarillo

El jugador del Hull City se acordó de Gran Canaria en su último post en X | El frío y la música del artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizan la instantánea subida

Jorge Rivero Pablos

Jorge Rivero Pablos

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

La UD Las Palmas vivió una de sus despedidas más dolorosas la pasada temporada con el adiós de Oli McBurnie, el escocés que se ganó el corazón de la afición y que hoy milita en el Hull City de la Championship inglesa. Este viernes, a pocas horas del partido de la UD frente al Albacete BP, el delantero volvió a recordar su paso por Gran Canaria con un mensaje lleno de nostalgia: «En días como hoy echo de menos la isla…».

La publicación, acompañada de una imagen del salpicadero de su coche marcando temperaturas bajo cero —una situación difícilmente vivida durante su estancia en Gran Canaria—, despertó la nostalgia de la afición amarilla. La propia cuenta oficial de la UD Las Palmas respondió con complicidad en la previa del partido: «Si es que cuando uno ha conocido el paraíso…».

McBurnie dejó huella en la isla no solo por su entrega en el campo, sino también por su compromiso fuera de él. Aunque sus cifras no alcanzaron las expectativas tras un inicio prometedor en la temporada 23-24 y el fatídico descenso de categoría, el jugador luchó por quedarse en Canarias. Finalmente, el desenlace fue un viaje sin billete de regreso a Kingston upon Hull, en Yorkshire, Inglaterra, ciudad donde juega el Hull City.

Hoy, desde la Championship, el atacante nacido en Leeds pero nacionalizado por Escocia firma una campaña brillante, 6 goles en 10 partidos, pese a la lesión de rodilla que lo aparta de los terrenos de juego desde el pasado mes de octubre. Un rendimiento que muchos consideran el gol que le falta a los actuales delanteros de la plantilla de Luis García, más allá de los buenos resultados globales del equipo canario.

