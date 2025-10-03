Luis García no ve mal a la UD: «Normalmente lo negativo vende más, pero yo soy positivo por naturaleza» El entrenador de la UD Las Palmas analiza el encuentro de este domingo en casa contra el Cádiz y confirma la vuelta de Enrique Clemente

Kevin Fontecha Pérez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 3 de octubre 2025, 10:07 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

Ganar o ganar. Tras el tropiezo de la semana pasada ante el Almería (0-1) en casa, este domingo (20.00 horas) tiene una nueva oportunidad, también en el Estadio de Gran Canaria, ante el colíder Cádiz. No va a ser fácil, pues el rival va a exigir la mejor versión de una UD Las Palmas que no puede permitirse seguir dejando volar puntos de la isla.

El Cádiz, uno de los enemigos a batir en la temporada 2025-26 en la lucha por el ascenso. «Tenemos ganas de que llegue el partido y seguir mejorando. Nos hemos repuesto bien de la derrota. La hemos digerido. Ellos son un muy buen equipo, esta categoría es muy exigente. Tienen muy buenos jugadores y un gran entrenador, nos lo van a poner difícil», desgranó Luis García.

Cuestionado por la presión de jugar en casa y sacar malos resultados, aseveró que le «gustaría» jugar todos los encuentros en el Gran Canaria. «Nuestra gente se tiene que sentir importante, fuera todo es más hostil. El futbolista necesita a su afición», afirmó el técnico amarillo.

Sobre los que juegan menos dijo que intenta que le «sientan cerca» porque lo necesitan más y señaló la importancia de los «cinco cambios» porque dan un «plus para poder ganar los partidos».

Tranquilo pese al mazazo contra el Almería. «No podemos generar una psicosis porque no salen los resultados. Normalmente lo negativo vende más, pero yo soy positivo por naturaleza. Creo en este equipo y esto es un proceso. Las victorias en casa van a llegar», dejó claro.

Nos quiso dar pistas sobre la posibilidad de que Viera vuelva a ser titular. «Nos vamos siempre a los mismos tópicos: Viera o Jesé. Priorizo el equipo. Si inician bien, si no, nos aportarán si entran. Jony está comprometido con la UD», comentó Luis García desde Barranco Seco.

En tanto en cuanto a la enfermería, confirmó que Mika Mármol no estará esta semana y que Enrique Clemente sí llega a la cita ante el Cádiz.