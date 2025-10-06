Luis García, contento pero realista con la UD Las Palmas: «Hay que ser cabales en este manicomio que es la Segunda»

El técnico amarillo elogió a la plantilla, celebró la vuelta de Kirian y recordó también que el camino en esta categoría «es muy largo»

Daniel Herrera Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 23:43

El técnico de la UD Las Palmas, Luis García, estaba exultante por múltiples motivos. No solo era lo que destilaba Kirian, lo que dio de sí el gol de Barcia o la energía de los cambios. El ovetense trataba de refrenar su euforia interior porque, a su juicio, «ha sido un partido espectacular del equipo».

«Ha sido una victoria muy importante, merecidísima», significó. «El equipo ha desarrollado en el campo todo lo que ha trabajado esta semana. Me olvido del resultado, porque el camino es este. Hay que dar muchísimo valor a lo que hemos conseguido dejar otra vez la portería a cero. Hemos ganado a un rival que era muy difícil marcarle, en un duelo de dos estilos totalmente distintos», analizó.

El asturiano también puso en valor la vuelta de Kirian tras su larga convalecencia: «Los que tenemos la suerte de compartir con 'Kiri sabíamos de la ilusión que le hacía el hecho de volver. Me siento un privilegiado por entrenarle y, sobre todo, por conocer la persona que es».

«El plan de partido ha salido a la perfección. Hemos sido muy superiores al rival, pero el fútbol es una locura. Tenemos que tener claro que debemos ser los más cuerdos y los más cabales en este manicomio que es la Segunda división». Por otro lado, Luis García rehuyó una vez más al halago personal: «El protagonismo es de los jugadores, como siempre. Me quedo sin calificativos ante estos futbolistas. Ha sido espectacular el rendimiento de todos».

En paralelo, el uruguayo Jeremía Recoba no ocultó su felicidad por volver a jugar, aunque insistió en que «la noticia fue la vuelta de Kirian. Por más que hubiéramos ganado en esta ocasión, su vuelta fue lo más importante».

Garitano: «El empate era lo más justo»

Por su parte, el técnico del Cádiz, Gaizka Garitano, reconoció que la UD «sacó del banquillo jugadores buenísimos, pero nosotros no le perdimos la cara al partido. Incluso tras el gol tuvimos dos ocasiones muy claras para empatar, que creo que hubiera sido el resultado más justo. «Somos dos equipos muy fiables, pero ha sido un partido en el que hemos podido también marcar. Felicito a mis jugadores porque no hemos merecido perder», añadió.