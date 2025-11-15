Lugarteniente Barcia: lo ha jugado todo y a un rendimiento soberbio

Ignacio Sánchez Acedo Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:48 | Actualizado 19:18h. Comenta Compartir

Transcurridas catorce jornadas del campeonato regular, 1.260 minutos, Sergio Barcia se erige en el único jugador de la UD, exceptuando al portero Horkas, que ha completado todos los encuentros en su totalidad, lo que le acredita y diferencia respecto al resto. El central gallego, una de las apuestas de la entidad el pasado verano, llegó cedido «con opción de compra no obligatoria», como se especificó en su día, desde el Legia de Varsovia y, con el paso de las semanas, se ha destapado como un acierto mayúsculo. Líder indiscutible de la zaga, se ha erigido como pieza fija y extensión del entrenador en el campo y su rendimiento justifica de pleno el rol adquirido.

Mientras que Mármol, Álex Suárez o Herzog, los otros especialistas de la plantilla en su puesto, ha tenido una continuidad variable, siempre inferior a la suya, él se ha mantenido presente en cada once, ajeno a fatigas musculares, decisiones técnicas y sanciones disciplinarias tan propensas por su demarcación. De hecho resulta llamativo que, hasta la fecha, únicamente haya visto una cartulina amarilla (en la visita al Leganés) mientras que varios de sus compañeros ya hayan cumplido ciclo de amonestaciones.

Ese año en el Mirandés

Barcia ya ofreció dos temporadas atrás un rendimiento similar en las filas del Mirandés, también en la categoría de plata, lo que le valió su traspaso al fútbol polaco. Entonces, a las órdenes de Alessio Lisci, actual técnico del Atlético Osasuna, disputó 40 partidos durante el curso 2023-24, siendo titular en 39 y completando 30. Está ahora, por tanto, en parámetros similares y en condiciones de mejorarlos, toda vez que, con noviembre en curso, ya ha cubierto casi la mitad de esos registros.

Ampliar

«Estoy muy contento, vengo a ayudar al equipo y el día que me toque estar fuera, pues ayudaré desde fuera», declaró en Pucela a la conclusión del partido del viernes evidenciando su compromiso más allá del protagonismo que se ha ido ganando.

En el club valoran, además de sus prestaciones, que a sus 24 años se comporte como un veterano tanto dentro como fuera del campo.

Carisma y autoridad

Porque al juego de anticipación, contundencia, colocación y poderío aéreo, con capacidad de anotar como ya le hizo al Cádiz semanas atrás para ganar 1-0 en el Gran Canaria, cualidades a ojos de todos, suma su perfecta integración al vestuario, con galones de capitán aunque no lleve el brazalete por la personalidad carismática y competitiva. En los viajes y actos públicos de la entidad se le ha visto aglutinando al resto y con una presencia que otorga seguridad y confianza, justo lo que traslada a los partidos. También serenidad y un halo de normalidad a todo, sin dejarse llevar por extremismos emocionales tan frecuentes en su oficio. Un combo completo, en suma, de futbolista racional, preparado y que, conociendo sus límites, enfoca su trabajo a no tener que llegar a los mismos. Tan fácil, tan complicado según se mire.

En el comunicado oficial de su llegada, allá por julio, se dijo que Sergio Barcia aportaría «juventud, jerarquía y madurez defensiva». De momento, predicción impecable.