León: «No puedo ser optimista si van a seguir los mismos»

— ¿Cómo ha vivido el descenso a Segunda División?

— Me fastidió muchísimo, como a todos los que sentimos este escudo. Lo que más me apena es que se veía venir. Desde el comienzo de la temporada ya me temí lo peor. Había dudas con Márquez, que fue el primer entrenador, no veías nivel, muchas dudas, dimitió a los cuatro días... Y todo ha acabado confirmándose para desgracia de la UD. Llegó luego Ayestarán, que habría que explicar qué méritos tenía para coger el equipo. Y luego tuvo que ponerse en el banquillo Paquito cuando lo lógico es que hubiese asumido la responsabilidad, de manera interina, Toni Cruz. Jémez tampoco ha dado con la tecla y al final estamos donde estamos.

— ¿Qué opina del divorcio con la afición?

— Es la consecuencia lógica de todo. La gente está harta de ver que en el campo no se ve nada. Y es normal que termine por no ir al estadio o, si va, protestar y pedir soluciones. La UD no puede estar tan mal.

— Al menos, a los abonados les saldrá gratis la próxima temporada 2018-19...

— Pues tampoco lo veo normal. Resulta que antes se decía que quien no pudiera pagar el abono, que viera el fútbol por la televisión. Y ahora resulta que se regala a los que ya lo tienen... No entiendo nada.

— Como jugador nunca sufrió un descenso. Como entrenador sí le tocó en carne propia esta experiencia traumática...

— Siempre asumí mis responsabilidades con el club, sin miedo a nada y sabiendo que lo importante era la entidad por encima de cualquier persona. Recuerdo, por ejemplo, que en 1983 cogí las riendas del equipo al final de la temporada, cuando ya existía un riesgo grande. Quedaban siete jornadas para la conclusión. Sacamos un empate en Salamanca, ganamos en casa al Betis y luego perdimos ante Celta, Madrid, Barcelona y Athletic. Pero, en ese momento, la UD me necesitó en el banquillo y allí estuve. Fue un momento muy malo, que no deseo a nadie. Pero, repito, había que dar la cara y yo lo hice.

— ¿Y cómo se sale de un trauma de este calibre?

— Pues aprendiendo de los errores, planificando bien. Por lo que ha dicho el presidente, van a seguir los mismos en el club. No creo que sea la mejor medida viniendo de donde venimos. No voy a ser yo el que recuerde los malos fichajes que se han hecho, los cambios de entrenador cada poco tiempo... Ojalá que me equivoque pero no creo que empecemos a escribir el futuro de la manera que deberíamos.

— ¿No es optimista?

— Es que no puedo serlo si desde el club se reconocen los errores pero siguen los mismos que los han cometido. Pienso que Miguel Ángel Ramírez debería introducir más cambios en las estructuras del club después de esta temporada tan mala.

— Le une una buena relación con el presidente. ¿Suele departir con él y aconsejarle?

— Miguel Ángel Ramírez sabe que estoy a su disposición para lo que pudiera necesitar. Le tengo un gran respeto y aprecio por todo lo que ha hecho por la UD. Siempre le deseo que acierte.