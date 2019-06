Las Palmas no garantiza ficha para David García y Momo, y Cala no continuará

El club pretende tener «un equipo competitivo e ilusionante» para afrontar una temporada en la que deben «desinflar las urgencias», después de comprobar que «el dinero no lo es todo en el fútbol», tras no funcionar la millonaria apuesta del pasado verano.

«Tenemos que aprender de los errores para no volver a cometerlos. No detectamos a tiempo las carencias. Había una gran plantilla, pero no un gran equipo. Nos lo jugamos todo a una carta, no salió bien, y este es el plan B», ha resumido Ramírez, en alusión al nuevo proyecto que traerá «aire fresco» con la cantera.

A su juicio, el objetivo del club en la próxima edición de LaLiga 1/2/3 será «seguir creciendo, mantener la categoría lo antes posible, salir a competir y ver hasta dónde llegamos».