Kirian Rodríguez asume galones en la UD para rebelarse contra el ostracismo

Kirian Rodríguez aprovecha la oportunidad. Del ostracismo a esencial. Autocrítica y continuidad como aspectos fundamentales para avanzar con confianza y determinación. Cuando parecía que se agotaba su tiempo de amarillo, el jugador de Candelaria se subió a uno de sus últimos vagones para demostrar que, a su ya conocida calidad, se une ahora una capacidad de liderazgo y de impacto en el juego que dispara su trascendencia en una Unión Deportiva Las Palmas que está respondiendo de maravilla sin piezas capitales.

El 20 amarillo, de 25 años y con 73 encuentros a sus espaldas en el primer equipo, disputó ante el Real Oviedo su octavo partido en el presente curso, que descorchó de titular ante el Valladolid y perdió protagonismo en cuanto a minutos en los tres siguientes frente al Girona, Huesca y Mirandés, hasta desaparecer de las convocatorias tras el retorno de Viera y su debut contra el Ibiza. Fuera por esa circunstancia o no, lo cierto es que no se vistió en cinco de los seis choques disputados, volviendo al equipo tras la lesión del jugador de La Feria en Lugo. Desde entonces, cuatro titularidades para rebelarse y guiar a una segunda unidad que tan poco le gusta ese calificativo.

Galones y clarividencia. «Siempre digo que llegar es complicado, pero mantenerse es más difícil. Soy autocrítico y sino tengo continuidad es porque no se me ha visto un rendimiento tan alto como para tenerla. Me ha faltado confianza en mí mismo», confesó Kirian en los micrófonos de UD Radio en la previa de la visita al Burgos. Precisamente, un partido al que no fue convocado y comenzó su particular carrusel de ausencia en la lista de su entrenador. Lo cierto es que pudo revertir una situación adversa, dar un paso de gigante y ganarse un puesto en el once del que no será sencillo sacarlo, algo que no terminan de conseguir Maikel Mesa, Sadiku o Rafa Mujica.

Otra vez de cabeza

Kirian Rodríguez va de menos a más, con un recital de fundamentos que se ha multiplicado en las últimas dos salidas. Se lució ante la Real Sociedad B y repitió ante un Real Oviedo que fue víctima de su segundo gol en la categoría de plata. Y es que ese cabezazo para culminar una genialidad de Moleiro permitió una celebración que no se daba desde el choque frente al Extremadura en el Gran Canaria el 20 julio de 2020, cuando abrió la lata de la goleada por 5-1 y, precisamente, lo hizo también de cabeza a pase de Álvaro Lemos. Con anterioridad, a principios de año, había marcado en la eliminación coopera frente al Badajoz (2-1).

«Lo suelo intentar, pero nunca me llega. La gracia es que estaban vacilándome porque los dos goles que he metido en el fútbol profesional han sido de cabeza. Parece que disparando no meto una, pero a esperar que lleguen más», apuntó entre bromas ante los medios de comunicación tras haber logrado un punto importante merced a su gol en el Carlos Tartiere.

La confianza de Mel

El preparador madrileño apostó por Kirian Rodríguez desde su llegada a Gran Canaria y fue de los primeros canteranos en debutar con el primer equipo a sus órdenes. El 2 de julio de 2019, coincidiendo con el último partido liguero de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Almería en el recinto de Siete Palmas, Kirian asomó la cabeza en los minutos finales después de sustituir a Fabio González. Ahí empezó su andadura en el representativo.

«Es el futbolista con el que más hablo» o «me alegra un montón la reacción de Kirian». Son afirmaciones expresadas por el preparador madrileño en los últimos días. Su convicción con el mediapunta tinerfeño es máxima y ya está cumpliendo con creces. Comienza a creerse que puede ser importante en un cuadro lanzado y con hambre. No hay mejor manera de aprovechar la ocasión.

Kirian Rodríguez ha disputado ocho compromiso en la presente fase regular de la Segunda División, de los cuales cuatro son de forma consecutiva, siendo una pieza esencial para obtener diez de los 12 puntos en juego y catapultar a la UD a la zona de privilegio.