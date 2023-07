Kirian: «Lo peor que pasaba por mi cabeza era no volver a jugar, que es lo que me hace feliz»

El tinerfeño Kirian Rodríguez (5 de marzo de 1996), recién renovado con el equipo amarillo, asegura estar pasando por un momento dulce en su carrera. Al futbolista le hace especial ilusión debutar en Primera División con el equipo que le ha dado todo, la UD Las Palmas. Además, se reta a marcar cinco goles y dar cinco asistencias durante su primera temporada en la élite.

-Se le ve muy recuperado tras superar su enfermedad, ¿a qué o quién le atribuye esta mejoría tanto física como mental?

-Al club. En menos de un año ha cambiado mi vida. Al final desde que me pasó todo, nos pusimos en contacto con especialistas en casos oncológicos y avanzamos todo lo que pudimos antes de la quimio, para cuando llegara diciembre o enero (fecha que se marcó para volver) estar lo más cargado posible. Fui entrando semana a semana con el equipo y evitando que no hubiese lesión, ni recaída. El míster me ayudó mucho en la integración. Mi familia me animaba, me veía llegar con agujetas ya que al principio no podía levantar peso y poco a poco fui superándome, llegaba a casa contento porque notaba mi progreso y eso me daba la chispa para seguir.

-Desde el momento en el que le diagnostican linfoma de Hodgkin, ¿tenía claro que iba a ganar la batalla?

-Sí. Lo digo mucho, te preparas para todo. Sentía que si me moría no pasaba nada. A mí no me iba a afectar, le iba a doler a las personas que estaban a mi alrededor, pero no era la peor situación que me podía poner en mi cabeza porque no me iba a enterar. La peor era que alomejor no podía volver a jugar al fútbol ni tener mi día a día, que era lo que realmente me hace feliz.

-Casi un año y ya se encuentra totalmente renovado.

-El 18 de julio entré en el Hospital Insular para hacerme las pruebas y el 2 de agosto lo anuncié. Tengo humor un poco negro, bromeo con mis compañeros por ejemplo les digo... esta pretemporada no me gusta, vaya matanza, prefiero la del año pasado (entre risas). Lo que pretendo es meterles un poquito de caña para que no se quejen de las carreras o se motiven en los entrenamientos.

-Sigue tirando del carro y del equipo, porque quién con más espíritu de vida para animar a los compañeros.

-Al final como te digo suelo bromear mucho, tanto que a veces se quedan medios blancos, pero al final piensan «buff es que tiene razón, vamos a hacer lo que toca».

-¿Llega su debut en Primera en el mejor momento de su carrera futbolística?

-Es cierto que el futbolista entre los 27 y 32 años es cuando está suficientemente curtido y más en forma. La experiencia te hace madurar y creo que me ha tocado cuando ha tenido que tocar. Espero aprovecharlo.

-¿Le hace especial ilusión debutar en la máxima categoría con la UD Las Palmas?

-Sí, la verdad que me hace más que especial ilusión poder jugar en Primera con la UD. Conseguí la renovación con la ficha que me habían prometido y quiero devolverles la confianza que han depositado en mí sobre el verde. Dije que tanto en Primera como en Segunda iba a estar aquí, en la UD, en este proyecto en el que tanto confío. No podía irme de aquí porque gracias a ellos soy el que soy ahora mismo.

-¿Sueña con visitar de amarillo algún estadio en concreto?

-Sí. todos en sí. Pero la salida a Mestalla me hace mucha ilusión por ser aficionado del Valencia CF desde niño. Por suerte, es la segunda jornada. Esto me ayuda a motivarme más en la pretemporada, para que el míster vea que he entrenado muy bien y así jugar en Mestalla (entre risas).

-¿Qué piensa sobre los nuevos fichajes del equipo, cómo los ha visto en estos primeros días de convivencia?

-Me han sorprendido gratamente. A Cris (Herrera) y Javi Muñoz ya los conocía, pero, sobre todo, me ha sorprendido la cantera. Me gustan mucho los chicos del juvenil, están llevando a cabo una responsabilidad tremenda. Tan joven dar ese salto tan grande... sin embargo los chavales están respondiendo con creces. Entrenan como jabatos. Hay cantera para rato.

-¿Un balance de lo que se lleva de pretemporada?

-Tenemos unas ganas diferentes, especiales. Es una pretemporada con ánimos renovados. Si antes eramos buenos circulando el balón, ahora nos costará un poco más por la exigencia de los partidos en Primera, pero vamos a exigirnos más para poder seguir manteniendo esa ideología de juego en la élite. En lo personal me veo bien, es cierto que veníamos de un día exigente del día anterior y no estamos al cien por cien, pero para esto está la pretemporada. Eso sí, me sentí cómodo compartiendo el centro del campo con Javi Muñoz, es un gran jugador y nos entendemos a las mil maravillas. Nos aportará mucho.