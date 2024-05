Kirian: «No nos merecemos acabar la temporada con esta mala racha»

El centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez, analiza la actualidad del conjunto amarillo y el próximo compromiso liguero del equipo isleño frente a la Real Sociedad, un choque que se llevará a cabo este sábado a partir de las 13.00 horas, en el Reale Arena de San Sebastián.

El equipo insular busca certificar la permanencia y cortar de sano una racha negativa ya sangrante: suma nueve partidos sin ganar en LaLiga, perdiendo además los últimos seis, su peor suma de derrotas seguidas en la competición desde 2017.

«El grupo está bien, a lo mejor todos los que viven fuera de Barranco Seco se creían que íbamos a seguir ganando todo. Pero para nosotros no. En algún momento iba a romperse la racha. Debemos darle la vuelta para terminar e irnos con buena sensación», comenzó el capitán de Las Palmas.

«Va a ser un partido de tú a tú. La Real es un equipo bastante alegre, que juega bien y se asocia. Que trabaja cuando no tiene el balón. Ambos queremos ir a por el partido», dijo sobre el rival de este sábado.

En tanto en cuanto a la sequía goleadora indicó que «no depende solo de los delanteros» y que también «deben aprovechar esos espacios de los delanteros» jugadores como él. «Mi campaña goleadora es buena, pero podía haber aprovechado algo más», aseveró Kirian Rodríguez. «Debemos sumar todos», dejó claro.

«No vamos a cambiar el estilo ahora que quedan cinco jornadas»

«El míster es el mismo que cuando llegó. Hay que seguir con la misma línea y creencia, con nuestro modelo, que es el que nos ha llevado hasta aquí. Tenemos los puntos que tenemos y no vamos a cambiar ahora que quedan cinco jornadas», expuso el centrocampista.

«Queremos quitarnos ese peso de encima, la barrera de los 40 puntos. También por la gente. No nos merecemos terminar con una racha tan mala porque empañaría la gran temporada que hemos hecho», insistió el jugador de la UD Las Palmas.

«Contra el Celta estuvimos muy bien y si hubiésemos sido más ambiciosos, haciendo el segundo... Hay que aprovechar esos picos altos. Si no los aprovechas, viene el puñetazo del rival. El penalti ni lo reclamo», comentó Kirian.

«Bipolar no, en resultados, sí. Pero la esencia del equipo, a los duelos, las líneas que rompemos... el puro fútbol, creo que es el mismo equipo. Antes tal vez estaba la Virgen o nuestro portero más acertado. Pero no cambiaría nada. Yo firmo esto, somos un recién ascendido. Tenemos que conseguir la salvación. Estar cinco o seis años en Primera»

Al respecto de un posible cambio de estilo, fue tajante. «Tenemos esos puntos por encima del descenso porque nos los hemos ganado nosotros», declaró. «Nosotros somos así, tal vez haces seis meses no nos decías que pegáramos una patada. En nuestra idea, deberíamos matar los partidos teniendo el balón más que pegando una patada o un pelotazo», dijo.

Qué va a pasar con Pimienta

«No sé qué va a pasar con Pimienta ni con el resto de los compañeros. Yo veo a todo el mundo centrado para revertir la situación. Luego cada uno buscará su futuro. Desearé suerte al que se vaya y estaré con el que se quede», afirmó al ser cuestionado por la planificación de la próxima campaña.

«El respeto te lo ganas. A algunos árbitros los conocía de Segunda, pero ellos a mí no como capitán. Al no conocer al jugador van a saber si se la estás intentando hacer. Tal vez por eso no tienen tanta confianza conmigo», continuó el futbolista amarillo.

«No solo es coger la ola, lo difícil es surfearla. Intento no caerme de la tabla», concluyó el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas en sala de prensa. «Estoy a media hora en avión de mi familia, que la necesito. Y estoy feliz aquí en la UD«, cerró sobre su futuro.