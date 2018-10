Jiménez: «Estamos ansiosos por demostrar que sí se puede»

Los resultados son los que marcan las pautas en el mundo del fútbol. La estadística parece tener siempre la última palabra y los tres últimos partidos de la UD Las Palmas no han sido para sonreír, pero Manolo Jiménez transmite tranquilidad y destila humildad para lo que todavía está por venir. «El equipo está ansioso por demostrar que sí se puede lograr el objetivo», aseveró ayer en sala de prensa.

«Estos tres últimos resultados han mermado un poco la confianza. Pero los jugadores están haciendo piña, es un vestuario increíble. Merece más que lo realizado en estos tres partidos, donde no dimos mejor la versión. Tenemos muchos menos puntos que lo que el VAR diría. Lo más importante es que agarremos la senda del triunfo y buen juego. Que nuestro trabajo se traduzca en victorias», analizó el técnico.

«Desde junio se ha hablado de la presión. De tanto nombrarla ha llegado. Intentaremos revertir la situación. Con el intento y calidad del equipo debemos conseguirlo», expuso el preparador del conjunto grancanario.

Asimismo, Jiménez hizo especial hincapié en lo complicada que está siendo la categoría debido a todos los equipos que están dando la cara. «En los últimos cinco partidos se decide el campeonato, pero hay que estar en la parrilla. Nosotros llegaremos a junio como tiene que ser. El Alcorcón está ahí y nadie lo hubiera pensado. El Granada también. El Albacete está haciendo una gran campaña, igual que el Deportivo. El Málaga no falla. Ahora no toca llorar sino apretar los dientes. El Numancia no suena a grandísimo club pero el año pasado, de menos a más, se metió en el playoff. Es un buen equipo», reconoció el entrenador.