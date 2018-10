Jiménez: «Christian Rivera pidió salir porque no se adaptó»

El técnico andaluz ha dicho que fue el representante del futbolista quien solicitó la marcha del jugador al recibir la oferta del equipo aragonés, de Primera División, y porque el asturiano tuvo muchos problemas desde su fichaje este verano por el equipo isleño, procedente de la SD Eibar, aunque la anterior temporada la había jugado a préstamo en el Barcelona B.

"Para mí es de los mejores centrocampistas que tenemos, porque sigue siendo nuestro, pero no llegó bien, no le salieron bien las cosas, se lesionó en el calentamiento contra el Málaga y lo ha pasado mal para adaptarse, para cogerle el pulso al equipo, y por eso no estaba jugando", ha explicado en rueda de prensa.

Jiménez opina que Rivera es un jugador con grandes condiciones pero al que le cuesta mucho "adaptarse a la Segunda División", y que "quizá tenga más cualidades de Primera", además de reiterar que el dorsal 6 -ahora vacante- no se adaptó "para nada" al grupo.

Rivera, de 21 años y con contrato en vigor con la UD Las Palmas hasta 2022, se ha marchado cedido al Huesca, sin opción de compra, después de participar en solo tres partidos de LaLiga 1/2/3, así como en la eliminatoria de Copa del Rey ante el Rayo Majadahonda que ganó el equipo madrileño (1-2)