Jesé salva los muebles de la UD en una batalla colosal

Punto que sabe a mucho. Pese a que el Valladolid, firme candidato a subir, golpeara primero, Jesé apareció, por fin, para decidir. Empate en un encuentro con buenas sensaciones, donde no hubo miedos amarillos y donde el cuadro grancanario compitió de principio a fin. Será el primer punto de muchos esta temporada.

Saltó con todo la UD desde el minuto uno, con un Peñaranda mordiendo y sacando colmillo a todo el defensa que se le cruzara en el camino. No iba a regalar nada el combinado de Pepe Mel, con Raúl Fernández de vuelta bajo los palos dos años después y la afición en la grada como antes de la pandemia. Una fiesta amarilla en la que todos querían participar. Sergio Ruiz se hacía con las manijas del juego y Sadiku apretaba en la presión. No había miedos ni temores. Sin cadenas y compitiendo con el paso de los minutos. Navas y Ferigra no concedieron nada, salvo un remate blando de Marcos André. Adalberto, nada más comenzar, avisó con un zapatazo. Quería la victoria Las Palmas, pero no iba a ser tarea sencilla, pues los de Pacheta tienen entre ceja y ceja volver a Primera. Después de varios intentos visitantes, el primer acto concluyó en tablas.

Tras el intermedio, el cuadro blanquivioleta creció. Tanto fue así que Marcos André, después de varios avisos, abrió el marcador después de cazar un buen centro desde la derecha. No terminó de medir bien Raúl y remató a placer en el segundo palo el atacante. El tanto visitante aturdió un momento a Las Palmas, pero la entrada de Jesé reactivó a los amarillos. La primera que tuvo la mandó al fondo de la red, subiendo el empate al electrónico. Kirian encontró a Benito en profundidad y el aldeano la colgó con seda para que el delantero se tirase en plancha y acomodase el esférico al palo largo con su pie derecho. Al final, con un 5-3-2, se defendió bien el punto ante un coloso como el Valladolid y la UD arranca el curso puntuando y dejando buena imagen. El único lunar, la expulsión de Benito, por roja directa, en el último minuto del encuentro por un planchazo.