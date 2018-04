Jémez: "El Levante firmaría el empate"

El técnico del conjunto canario cree que al conjunto local le interesa jugar un partido "donde no pase nada", en el que optará por "balones largos" y tener la pelota alejada de su portería "el mayor tiempo posible", sin cometer errores.

"Para ellos un punto es un gran resultado", ha añadido, un marcador con el que mantendrían la actual ventaja de siete puntos, a la que sumaría la diferencia de goles particular tras el 0-2 que se registró en la primera vuelta.

"Ellos saben que si ganan, tendrían un colchón de puntos muy sólido -diez-, pero tampoco me interesa mucho lo que piensen ellos, no sé qué partido prevé su entrenador, me interesa cómo lo afrontemos nosotros, aunque me hubiese gustado que este partido no llegase tan pronto", ha reconocido.

Jémez asegura que si su equipo logra la victoria, tendrá "más posibilidades" de salvarse que de descender, aunque en ese caso aún tuviese que recortarle cuatro puntos más al conjunto valenciano, porque considera que su rival tiene un calendario más difícil en las siete jornadas que restarían por jugar.