Ismael, el aldeano que soñaba con ver a la UD Las Palmas jugar en Primera División

La familia no se ve «capaz» de volver al Estadio de Gran Canaria

El asiento 6 de la fila 25 de la curva central alta del sector A16, lugar donde se sentaba Ismael, lleva vacío 47 días y seis asientos de su alrededor, también. Estos lo ocupan su hijo Yerobe, su hermano Juan Luis, sus primos Iván y Paula, y sus tíos Paco y Esteban, familiares que han sido «incapaces» de volver a pisar el Estadio de Gran Canaria desde su fallecimiento. El resto de su familia, que solía ir a partidos, comparten el mismo sentimiento: «No hemos sido capaces de volver a ver un partido de la UD en el estadio desde su partida. No nos sentimos con fuerza para ir, pero tendremos que hacerlo algún día por él. No podemos rendirnos porque si algo tenían en común Ismael y la UD Las Palmas era que la opción de rendirse no existía», apuntan.