Una UD sin intocables

La UD Las Palmas tiene un núcleo duro de jugadores, y su entrenador, García Pimienta, lo sabe. El conjunto amarillo es uno de los clubes de Segunda División que más jugadores combina sobre el verde (26), lo que demuestra que Pimienta tiene una plantilla de garantías y un fondo de armario de calidad. Todos y cada uno de ellos tienen la capacidad de dar el nivel necesario para jugar en un equipo con una idiosincracia tan clara y una filosofía de juego muy marcada.

Un entrenador como García Pimienta en un cuadro como la UD, lleno de grandes figuras y una plantilla hecha para ascender, tiene las claves para decidir quien viste o no de corto. El catalán tiene claro que el puesto hay que ganárselo, prueba de ello se vio el pasado lunes en Albacete con varias decisiones sorpresivas en el once inicial amarillo. El jugador que no rinda en el terreno de juego estará en el banco. Es algo a lo que acostumbra el míster de la UD.

Ampliar

A Pimienta no le tiembla el pulso en el momento que tiene que sentar a los jugadores más habituales, como ya ocurrió en el Carlos Belmonte. Los amarillos venían de empatar ante el Sporting en casa (1-1), y el catalán dejó fuera del once a futbolistas de la talla de Enzo Loiodice y Alberto Moleiro entre otros, jugadores que a la postre serían determinantes en el triunfo amarillo en tierras manchegas.

El técnico de la UD acostumbra a realizar rotaciones, no solo por el mal juego del cuadro insular en las últimas semanas, sino para también dar descanso a los que lo necesiten, o él considere oportuno. Exceptuando al defensa central reconvertido en lateral, Álex Suárez, que solo fue suplente en Lugo, el resto de la plantilla ha visto el inicio de al menos un encuentro desde la banda en la presente campaña. Incluso la dupla de la sala de máquinas que se consideraba intocable, Enzo-Nuke, se ha visto modificada.

Ampliar

El delantero grancanario, Sandro Ramírez, ha estado muy condicionado por las lesiones, pero ha demostrado que aporta mucho al equipo y debe ser el titular. Además, otro nombre propio es Sidnei, quien se estrenó como goleador amarillo en Albacete. El central carioca lleva dos titularidades consecutivas, en una de ellas sentando a Eric Curbelo, que no jugó el lunes por decisión técnica.

Jonathan Viera es la excepción. El mago de La Feria ha disputado solo 22 partidos de titular por las distintas lesiones que le han perseguido durante todo el año. A pesar de no estar reflejando su mejor nivel esta campaña, cuando el 21 está en el césped, de una manera u otra, se nota.