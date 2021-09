«Desde que inicié mi aventura en la UD sé que acabaremos en Primera»

Debutó en la elite con 17 años y con 18 ya rivalizaba con estrellas como Depay y era un fijo en las convocatorias de las inferiores de la selección francesa. Enzo Loiodice (París, 2000) aterrizó la campaña pasada en la UD como una apuesta de presente y futuro que, hasta que las lesiones se lo permitieron, se encargó de ratificar punto por punto. Ahora está de vuelta, ha recuperado galones y apunta a su definitiva explosión

-Después de muchos meses lesionado, completó la pretemporada y arrancó el campeonato como titular. ¿Pensaba que sería así?

-Estoy muy feliz y contento por haber iniciado el campeonato de esta manera, con la confianza del entrenador y el apoyo de los compañeros, jugando y tratando de ayudar al equipo en todo lo que pueda. Quiero seguir de la misma manera.

-Pero ahora lo cuenta y parece fácil. Estuvo más de medio año sin poder jugar por esa pubalgia que le paró en seco en diciembre de 2020...

-Fue mucho tiempo. Demasiado diría yo. La pubalgia es una lesión que no te para, puedes jugar tomando antiinflamatorios... Yo jugué varias veces con dolor hasta que no pude más. Hablé con los médicos del club, con mi familia, pensé y decidí que lo mejor era operarme para poder estar bien como estoy ahora. Pienso que fue la decisión acertada aunque en ese momento me fastidió mucho tener que parar justo a mitad del calendario y sabiendo que la recuperación iba a ser muy lenta.

-Con 20 años verse en esa situación después de haber iniciado su andadura en España a buen nivel y consolidado en el equipo no tiene que ser fácil. ¿Qué aprendió en ese largo ciclo de inactividad?

-Me centré en mi recuperación, en tratar de animar a los compañeros. Uno siempre quiere estar en el campo, pero en ese momento no podía ser y tuve que asimilarlo y aceptarlo. Soy joven y sabía que tendría tiempo por delante para ponerme bien como así ha sido.

-El domingo fue noticia porque lo quitaron del campo a los 20 minutos. ¿Cómo se lo tomó?

-Normal. El entrenador decidió quitarme. ¡Quería seguir, claro! Pero son cosas de los partidos. Me dolió más perder que el cambio. No le doy más importancia.

-¿Qué le pide Mel en el campo?

-Me pide que guarde la posición, que esté muy cerca de los compañeros, que me ofrezca. Que dé salida al balón y también haga cambios de juego. Las funciones de un centrocampista.

-Porque, ¿en qué posición le gusta más jugar? ¿Seis clásico o medio con más llegada? Le hemos visto actuar por delante de la defensa y también desplegarse...

-Puedo jugar de medio más atrasado, de seis organizador, o un poco más arriba. Siempre me ha gustado poder llegar al área, disparar... Pero me adapto a lo que me pida el entrenador.

-Lo que sí ha resultado sorprendente es su adaptación al club, al equipo, al fútbol de aquí...

-Vengo del campeonato francés en el que el juego es más físico, más atlético. Aquí se juega más al toque, aunque también hay mucho contacto. Me viene mejor este estilo. Creo que eso me ha beneficiado a la hora de adaptarme. Vivir en esta isla es muy fácil porque es muy bonita, el clima es perfecto, en el club he encontrado una gran estructura, grandes compañeros... Estoy muy feliz.

-Así se le ve.

-Nunca es fácil salir de casa, otro país, otra lengua... En mi caso todo ha resultado positivo desde que llegué a la UD quitando la lesión. Y es ahora cuando, ya adaptado, lo compruebo. Me pone muy contento estar aquí y, repito, la ayuda de los compañeros y la gente del club ha sido fundamental.

-Y ahora Viera...

-Nunca he jugado con él pero va a ser divertido. He visto en los entrenamientos que tiene una calidad enorme. Que hay jugadores top en el equipo es muy importante y positivo para poder hacer una buena temporada.

- ¿Buena temporada es ascender?

-Todo queremos llegar a Primera División y estamos trabajando para ello. Tenemos jugadores importantes y creo que podemos lograrlo. Lo vamos a intentar.

-¿También llegó la hora de ver la mejor versión de Loiodice, esa que le llevó a debutar en la Ligue 1 de Francia con 17 años y ser internacional en categoría inferiores con su país?

-Eso quiero. Es importante no tener lesiones. Al inicio de la pretemporada tenía alguna sobrecarga, y era algo normal. Pero desde hace semanas me encuentro realmente bien. En vacaciones no paré y entrené con un compañero que también había tenido pubalgia. Y hago trabajo de refuerzo del coxis también para prevenir complicaciones. Si estoy a tope, seguro que voy a poder desarrollar mi fútbol.

-Jugaba en la máxima categoría de Francia, era internacional...¿Cómo acaba en la UD el año pasado?

-No quería quedarme en Francia. Tenía claro que quería salir. Tuve un ciclo corto en el filial del Wolves, en Inglaterra. Pero yo quería jugar a nivel profesional. Salió lo de la UD, hablé con Luis Helguera, me informé del club, de su historia... No me lo pensé mucho e inicié esta aventura que, seguro, va a acabar como quiero, de la mejor manera, subiendo a Primera. Es algo que tengo claro desde que vine. Sentí que venía al sitio correcto y en el momento correcto.

-¿Tiene la aspiración de volver a vestir la camiseta de Francia?

-Complicado porque hay un gran nivel. No es algo que me preocupe ahora. Estoy centrado en mi equipo, en hacer aquí las cosas lo mejor posible. Sería un honor volver a repetir esa experiencia como ya la tuve en las selecciones inferiores, coincidiendo con muchos jugadores que ahora están en la elite. Pero mi prioridad es la UD. Si aquí sale todo bien, seguro que esa posibilidad estará más cerca.

-¿Sabe que no hay tradición de jugadores franceses que hayan dejado huella en UD? ¿Que el único compatriota suyo que sí hizo historia fue un entrenador, Pierre Sinibaldi, y hace ya cincuenta años?

-Yo sé que hace poco estuvo aquí Rémy. Y que hizo goles...

-La historia de Rémy por aquí no acabó bien. Lo echaron del club...

-Bueno, no sabía que en la UD los futbolistas franceses no habían tenido tan poca suerte. Espero que sea yo el que rompa eso (ríe). Siempre tiene que haber una primera vez...

-¿Qué referentes tuvo en sus inicios?

-Me gustaba Iniesta, también Thiago Motta, Marco Verrati, Zidane es un ídolo... En mi etapa en el Dijon también tuve grandes compañeros que me ayudaron mucho. Recuerdo a Gourcuff, con el que coincidí ya en sus últimos años, empezando yo. Estuvo en grandes equipos como el Milán, fue internacional, muy importante en su época, ganó muchos títulos. Fue una buena influencia para mí.

-Acaba de estrenar la experiencia de jugar con público en el Gran Canaria. Se hizo esperar, pero diga qué sensaciones tuvo porque, como otros muchos jugadores, hasta hace un mes no había podido sentir el apoyo de la grada por la pandemia.

-Fue increíble. Me encanta nuestra afición. He recibido muchos mensajes de gente. Tanto yo como el resto del equipo notamos un apoyo increíble, nos ayuda, nos motiva.

-¿Qué mensaje le da a la gente?

-Que esperamos darles muchas alegrías y que estemos unidos. Me gusta mucho la afición que tenemos y, como el resto de equipos, echábamos de menos el apoyo en los estadios. Ahora han vuelto y queremos darles un año bonito, que puedan disfrutar de nuestro fútbol y nuestras victorias. Mi mensaje es que queremos hacer que lo pasen bien.