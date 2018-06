Incógnita resuelta: David García renueva

David García seguirá en la UD Las Palmas después de que ya se hayan producido los primeros contactos entre las partes con la total predisposición a rubricar el acuerdo. El capitán recibió, al fin, la llamada que llevaba esperando semanas y conoce que entra en los planes del nuevo proyecto, por lo que extenderá, al menos una campaña más, su trayectoria en el club al que pertenece desde 2003. Todavía hay que perfilar algunos flecos del nuevo documento que rubricará en breve, si bien no surgirá problema alguno para que se dé el desenlace deseado. «Es lo que quería y me hace muy feliz poder seguir en el club de mi vida», reconoció ayer el central de Maspalomas a propósito de esta cuestión. Desde la entidad, las fuentes consultadas son igual de explícitas. «Es un símbolo y va a seguir aportando muchísimo al equipo. Creemos en él y por eso va a renovar», indicaron en la zona noble del Gran Canaria.

«Mi camino y el de la UD deben estar vinculados para siempre. No me veo en otro equipo y quiero retirarme aquí. Sería cumplir un sueño por el que he trabajado duro en todos estos años y pasando situaciones muy comprometidas, rebajándome el sueldo varias veces y renunciando a muchas cosas. Ojalá que pueda darse así», confesó en una entrevista a CANARIAS7 semanas atrás.