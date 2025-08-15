Ilusión con acento uruguayo

Rubén Medina Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 23:02 Comenta Compartir

No es fácil decir adiós a jugadores como Alberto Moleiro. El tinerfeño era un futbolista diferente, uno de esos que cuando menos lo esperabas se sacaba un truco de la chistera para revolucionar un partido. Su traspaso al Villarreal dejó en las arcas de la Unión Deportiva Las Palmas más de 15 millones de euros. Parte de esa cifra se invirtió en traer a quien está llamado a ser su sustituto y devolver la ilusión al aficionado amarillo: Jeremía Recoba.

La llegada a la Isla del joven uruguayo generó esa chispa de emoción necesaria para afrontar el regreso a Segunda División. Su apellido ya hacía presagiar que es un futbolista que está destinado a brindar grandes momentos de euforia a esta Unión Deportiva. Hijo del mítico 'chino' Recoba, leyenda del Inter de Milán, Jeremía, sin 's' al final porque al bueno de su padre se le olvidó escribirla cuando registró su nombre, ha seguido el mismo modus operandi que su progenitor. Ambos jugadores dieron sus primeros pasos en el Danubio FC, luego pasaron a Nacional y posteriormente dieron el salto al fútbol europeo.

«Espero que mi carrera sea mejor que la de mi padre», decía en su primera rueda de prensa como amarillo. Y ojalá que así sea. Tras tomar la decisión de cruzar el charco y pisar suelo canario, Jeremía demostró su total compromiso hacia el nuevo proyecto en el que se había adentrado. «Las Palmas me atrajo porque es un equipo al que le gusta tener la pelota. No dudé en venir para acá», explicaba en Barranco Seco. En sus primeras palabras, la nueva perla amarilla no dudó en hablar de lo que todo aficionado ansía alcanzar este año. «La intención es acabar la temporada, darnos un abrazo y estar otra vez en primera. Porque creo que Las Palmas es un equipo de Primera División», confesaba.

Esa ilusión no la ha transmitido únicamente con palabras. En su debut ante el Cádiz ya pudimos ver chispazos de calidad de un jugador distinto. No dudó en ofrecerse, en buscar huecos y en hacer ver su potencia ofensiva cuando era necesario. Fue llamativo verle con el '9' a la espalda, pero no sería extraño ver al todoterreno de Montevideo jugar como ariete durante este curso. Porque esa es otra virtud del 'chinito', su polivalencia. Ya sea de interior, de mediapunta o en posiciones más atrasadas del mediocampo, Luis García tiene a un diamante en bruto aún por pulir en su plantilla.

Es precipitado comparar a Jeremía con Moleiro, pero en muy poco tiempo el uruguayo ya ha dejado para el recuerdo una de esas diabluras que podría haber firmado el propio Alberto. Su taconazo para que Iván Gil adelantase a los amarillos ante el Tenerife puso las manos en la cabeza a toda la afición amarilla. Una reacción para volver a creer. Con un solo toque fue capaz de romper todo el bloque defensivo blanquiazul. Un gesto de espuelas que muy pocos se atreven a intentar y son capaces de hacer. Un detalle que hace creer que Recoba va a marcar diferencias en una competición muy larga y difícil como lo es la Segunda División.

La Unión Deportiva vuelve a tener a su 'chino' en sus filas. El último fue argentino y anotó el gol del ascenso en 2015. Este es uruguayo, con pasaporte italiano porque nació en Como, y quién sabe si seguirá los pasos de Sergio Araujo y devolverá al conjunto grancanario a lo más alto del fútbol español. Lo que sí está demostrado es que tiene sangre de ganador. A principios de año, concretamente el 26 de enero, Recoba firmó el momento más importante de su carrera. Un balón cayó en el área, lo bajó con el pecho y a media vuelta ejecutó un derechazo que valió un título. Nacional se proclamó campeón de la Supercopa Uruguaya y Jeremía puso su nombre en la historia del club.

Ahora, Recoba JR quiere dejar su nombre marcado en la historia de La Unión Deportiva Las Palmas. Por el momento, Jeremía vestirá de amarillo las próximas tres temporadas con opción a otra adicional. Así que de momento, mejor ir paso a paso. Porque siempre hay dudas tras un descenso. Vuelta a empezar desde cero para poder regresar a lo más alto. Y aunque el aficionado nunca falla, hay que darle motivos para que acudan con emoción a Siete Palmas. Razones para volver a creer con el ascenso. Un detonante de ilusión como Jeremía Recoba.

Ampliar Pollo Vidal. Un Pollo como espejo Año 1989. La Unión Deportiva Las Palmas pone la mirada en una joven promesa del fútbol uruguayo. Un tal Daniel Alejandro Vidal deslumbraba en todo un gigante latinoamericano como lo era Peñarol al mismo tiempo que destacaba en la selección absoluta de Uruguay. Su ambición le hizo querer dar un paso más en su carrera y afrontó el reto de jugar en el fútbol europeo. Esa temporada fichó por el conjunto grancanario para luchar por el ascenso a Primera División. Una historia que, curiosamente, coincide con el mismo rumbo que ha tomado Jeremía Recoba y su llegada a Gran Canaria. El Pollo Vidal quedó en el recuerdo de todo aficionado amarillo que le vio jugar en el Insular. El delantero anotó 36 tantos con el escudo de la Unión Deportiva en el pecho y dejó huella a base de su entrega y sacrificio. Era un jugador escurridizo, un incordio que llevaba el gol en las venas. Si no fuera por las lesiones, quién sabe si hubiese cumplido su sueño de jugar en la Primera División española. Un sueño que espera alcanzar Jeremía Recoba, que tiene un espejo en el que mirarse. Una figura uruguaya que se ganó el respeto de toda una Isla con su fútbol. El Pollo Vidal y Jeremía Recoba no son ni el primer ni el último uruguayo que defiende la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Concretamente 'el chinito' es el decimotercer charrúa que ha jugado en el equipo amarillo. El primero en hacerlo fue Carlos Gutiérrez, que llegó a la Isla en 1954. Luego, vinieron otros jugadores como Nilson Bertinat, Alberto Martínez, Eduardo Belza, Mariano Begliachino, Cristian González o Rodolfo Riquelme. En la época más moderna, el conjunto canario se hizo con los servicios de Andrés Lamas, Marcelo Silva, Mauricio Lemos y Matías Aguirregaray. Ahora, el acento uruguayo lo pondrá la joven perla en la que hay puestas muchas expectativas .