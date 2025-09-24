Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Horario y dónde ver en televisión el UD Las Palmas - Almería

Ambos candidatos al ascenso juegan este sábado en el Estadio de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:50

La UD Las Palmas recibirá este sábado 27 de septiembre a la UD Almería en el Estadio de Gran Canaria. Los amarillos, que llegarán a la cita después de dos victorias seguidas, buscarán su tercer triunfo consecutivo.

Así pues, tras vencer al Leganés (0-1) en Butarque, la UD Las Palmas medirá fuerzas en la jornada 7 ante el Almería. El partido será este sábado a las 20.00 horas en el Estadio de Gran Canaria y se podrá ver en LaLiga Hypermotion TV a través de diferentes plataformas como Movistar y Orange.

Desde CANARIAS7.es les ofreceremos, como cada jornada, el directo del encuentro.

